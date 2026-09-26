'맨시티 승점 80점 삭감' 역대급 충격! EPL 퇴출 유력시→트로피 박탈+2부 강등…구단 항소 확실시 "적법 절차 존중"

(FILES) Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola lifts the Premier League trophy on the pitch after the English Premier League football match between Manchester City and Huddersfield Town at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 6, 2018. Manchester City have been found guilty of all but one of 115 Premier League charges they face for breaching financial regulations, the Athletic reported on Friday, September 25, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 지금까지 쌓아온 영광의 시절이 모두 잿더미가 될 위기에 처했다.

영국 더선은 26일(한국시각) '맨시티가 대규모 재정 규정 위반 혐의에서 유죄 판결을 받으면서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 퇴출당할 위기에 처했다'고 보도했다.

매체는 '맨시티는 트로피를 쓸어 담았던 2009년부터 2018년까지에 걸쳐 행해진 130여건의 위반 혐의 중 대부분에 대해 유죄 판결을 받았다'며 '이에 따라 막대한 승점 삭감을 포함한 징계를 받을 것으로 예상된다'고 설명했다.

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(FILES) Manchester City's Chilean manager Manuel Pellegrini (L) and Manchester City's Ivorian defender Yaya Toure (R) pose for pictures with the Premiership trophy after their team's victory during the English Premier League football match between Manchester City and West Ham United at the Etihad Stadium in Manchester on May 11, 2014. Manchester City have been found guilty of all but one of 115 Premier League charges they face for breaching financial regulations, the Athletic reported on Friday, September 25, 2026. (Photo by Andrew YATES / AFP)

현재 리그 선두를 달리고 있는 맨시티는 조만간 엘링 홀란을 비롯한 정상급 선수들을 떠나보내는 상황에 직면할 수 있다. 구단 수뇌부는 이번 판결에 대해 항소할 것이 확실시된다. 맨시티가 그동안 수확한 트로피들은 모두 압수될 것으로 예상된다. 혐의가 적용된 기간 맨시티는 EPL 3회, 리그컵 3회, FA컵 1회를 우승했다. 아울러 EPL 강등이나 심지어 리그에서 완전히 퇴출하는 방안까지 징계로 거론되고 있다.

매체는 '구단 직원들은 승점 70~80점이라는 기록적인 삭감 가능성에 대비하고 있다'며 '이 정도의 징계가 내려지면 맨시티는 챔피언십(2부리그)으로 강등될 것이 확실하다'고 전했다. 또 다른 징계 방안으로는 유럽대항전 출전 금지가 거론되고 있다.

(FILES) Manchester city owner Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (C) looks on during the English Premier League football match against Liverpool at The City of Manchester stadium, Manchester, north-west England on August 23, 2010. Manchester City have been found guilty of all but one of 115 Premier League charges they face for breaching financial regulations, the Athletic reported on Friday, September 25, 2026. (Photo by Andrew YATES / AFP)

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맨시티와 관련된 법적 싸움은 지난 2018년 11월 구단의 재정 관련 문서가 유출되면서 시작됐다. 이후 여러 차례 조사가 진행됐고, 맨시티는 2023년 부정확한 재정 보고, 선수와 감독에게 지급한 보수를 은폐한 행위, 유럽축구연맹(UEFA) 재정적 페어플레이 규정 위반, EPL 지속가능성 규정 위반 등 혐의로 기소됐다.

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이와 관련해 구단은 "EPL의 절차는 여전히 진행 중이며, 상당한 부분이 완료돼야 하고 엄격한 기밀 유지 대상"이라며 "구단은 지난 8년 동안 EPL 이사회와 집행부가 공정한 판단을 내리는 규제기관으로 행동할 것이라는 전제 아래 적법 절차를 성실하게 존중해 왔다"고 밝혔다.

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짧은 영광의 시절을 보낸 맨시티가 이번 시즌을 끝으로 리그에서 자취를 감출지 관심이 집중된다.

매체는 '관계자들은 현재 진행 중인 시즌에 대한 승점 삭감이 더 가능성이 큰 방안이라고 말하고 있다'며 '다만 혐의의 심각성을 반영하려면 상당한 규모의 승점 삭감이 필요하며, 이는 맨시티를 리그 정상에서 최하위권으로 추락시킬 수도 있다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com