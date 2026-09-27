"심판+일본 선수에게 인사하지 말라" 패배 후 격분한 북한 골키퍼, 급기야 역대급 집단 비매너로 '눈살'…감독도 판정 불복[아시안게임]

8강에서 패배한 북한 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 1-0으로 패배한 북한 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

리일송 '머리 부여잡고' (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 리일송이 반칙으로 옐로 카드를 받자 아쉬워하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

랑광명 '안 풀리네' (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 랑광명이 슛을 실패한 후 아쉬워하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 북-일전에서 북한 축구대표팀의 역대급 비매너를 주도한 건 골키퍼 강주혁이었다.

일본 매체 '데일리 스포츠'는 26일, 북한이 일본 도요타의 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전을 마친 후 "불만스러운 표정"으로 심판과 일본 선수들에게 인사를 거부했다고 보도했다.

북한은 이날 전반 39분 일본 공격수 브라이언 은와디케에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패해 탈락 고배를 마신 후 이같인 '비매너' 행위를 저질렀다. 경기 후 심판진, 상대팀과 인사를 나누는 건 기본 예의다.

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은와디케는 수비 진영에서 길게 넘어온 롱볼이 한 번 튀어 오른 상황에서 북한 수비수와 경합 과정에서 공을 지켜낸 뒤 슈팅을 쏴 골망을 흔들었다. 북한측은 이 과정에서 은와디케가 푸싱 파울을 범했다고 주심에게 거세게 항의했다. 경기가 일시 중단될 정도로 항의는 거셌다. 그러나 심판진은 그대로 골을 인정했고, 경기는 재개됐다.

북한은 패색이 짙은 후반 막바지 일본 골문을 계속 두드렸다. 후반 42분, 최국이 골문 앞에서 쏜 슛이 일본의 필사적인 수비에 막혔다. 북한은 일본 선수의 핸드볼 반칙을 주장하며 다시 한 번 주심을 둘러쌌다. 하지만 이번에도 북한이 원하는 대답을 들을 순 없었다. 북한은 후반에만 경고 3장을 받았다.

찬스 잡은 리일송 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 리일송이 돌파를 시도하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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경기 종료 후, 북한 선수단 중 골키퍼 강주혁은 화가 난 표정으로 목소리를 높여 동료들에게 무언가를 지시했다. 그러자 북한은 대열을 갖추거나 심판 및 상대 선수들에게 인사를 나누는 절차 없이 곧장 북한 서포터가 있는 곳으로 향했다. 리광전 북한 감독은 오이와 고 일본 감독과 악수를 나눴지만, 기자회견에선 "우리 실점이 페어플레이 정신에 맞는지 잘 이해가 안 된다. 앞으로 이런 식이면 페어플레이가 있을 것 같지 않다. 심판에게 문제가 있다"라고 공개 비판했다.

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북한은 2023년에 열린 2022년 항저우아시안게임 8강전에서도 일본을 만나 험악한 분위기를 연출한 바 있다. 당시 1대2로 패한 북한은 경기 중 플레이가 중단된 틈을 타 일본측 스태프가 음료가 담긴 아이스박스를 경기장 안으로 들여와 일본 선수들에게 수분을 공급하고 있었는데, 이때 한 북한 선수가 끼어들어 음료를 요구했다. 해당 선수는 일본 스태프에게서 음료를 강제로 빼앗더니 때릴 듯한 시늉을 하며 위협을 가했다. 이로 인해 심판에게 경고를 받았다. 또한 결승골로 기록된 일본의 페널티킥 상황을 두고는 경기 후 북한 선수들이 주심을 에워싸고 고성을 지르며 거칠게 항의하기도 했다.

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북한의 '압박'을 견뎌낸 개최국 일본은 어렵게 준결승 티켓을 거머쥐었다. 일본은 8강에서 사우디아라비아를 3대0으로 대파한 '연령별 대회 강자' 우즈베키스탄과 30일 오후 7시30분 오사카의 나가이 스타디움에서 준결승전을 펼친다. 같은 날 오후 3시 같은 경기장에서 열리는 대한민국과 중국의 준결승전 승자와 다음달 3일 결승에서 금메달을 다툰다. 한국은 25일 베트남을 4대0으로 대패하고 준결승에 선착했다. 한국과 일본은 결승에 가야 만날 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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북한 패배 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 8강 북한과 일본의 경기. 패배한 북한 선수들이 응원단에 인사하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)