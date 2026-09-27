'韓 축구의 자랑' 이강인, 전체 1위 미쳤다! 위협적 공격 기여 108회 팀 내 '최다'…"LEE는 팀 공격 효율 높이는 핵심"

이강인. 사진=PSG

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 국가대표의 핵심인 이강인이 스페인 현지에서 극찬을 받고 있다. 아틀레티코 마드리드의 공격 효율을 높이는 일등 공신으로 주목받았다.

스페인 문도 데포르티보는 26일(한국시각) '이강인은 아틀레티코를 라리가에서 가장 효율적인 팀으로 만드는 핵심이다'고 보도했다.

시즌 초반 아틀레티코는 기대 득점보다 훨씬 많은 골을 기록하고 있다. 매체에 따르면 아틀레티코의 이번 시즌 기대 득점은 3.7골이지만, 실제로는 16골을 넣었다. 12.3골이나 차이가 나는 셈이다. 매체는 이러한 결과를 만들어낸 선수가 이강인이라고 지목했다.

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AFP연합뉴스

매체는 '이강인은 공격적인 존재감을 보여주며 위협적인 공격 기여 108회를 기록했다'며 '이는 팀 동료인 알렉스 바에나, 알렉스 그리말도, 줄리아노 시메오네 등을 앞서는 수치다'고 설명했다.

이강인은 팀 내 최다 도움을 기록한 선수는 아니다. 현재 도움은 1개뿐이다. 하지만 다른 선수들의 득점으로 이어지는 과정에서 중요한 기점 역할을 해왔다.

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최근 마드리드 더비에서도 팀의 두번째 골 상황에서 이강인의 활약은 돋보였다. 오른쪽 측면에서 이강인은 시메오네에게 전진 패스를 내줬다. 시메오네는 이를 조너선 데이비드에게 연결해 득점을 도왔다.

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Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 16, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts REUTERS/Susana Vera

또한 이강인은 아틀레티코 선수단 내에서 가장 많은 슈팅을 기록하고 있다. 드리블 성공 역시 가장 많다. 이는 아틀레티코가 파리생제르망(PSG)에서 그를 영입하기 위해 기울인 노력이 단순한 마케팅 전략을 훨씬 넘어서는 것임을 보여준다. 이강인은 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 7경기에서 2골 1도움을 기록 중이다. 팀은 라리가 2위에 올라 있다.

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자연스레 이강인의 활약은 잊혀진 에이스 훌리안 알바레스와 비교되고 있다. 알바레스는 지난 여름 이적시장에서 바르셀로나로 이적하겠다고 강력히 주장하다가 구단과 팬들의 미움을 샀다. 결국 시즌을 제대로 준비하지 못했고, 부진한 모습을 보이고 있다. 이강인의 활약과 더불어 알바레스가 원래의 폼으로 돌아온다면 아틀레티코의 공격력은 더욱 향상될 것으로 전망된다. 아틀레티코는 이강인과 알바레스의 호흡과 시너지에 큰 기대를 걸고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com