핵폭탄급 대반전! '아놀드의 아스널 합류' 가능성 폭발…무리뉴의 외면→시즌 끝나면 '이적 고려'

트렌트 알렉산더-아놀드. 사진=아스널 뉴스 채널

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[스포츠조선 강우진 기자]트렌트 알렉산더-아놀드의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀 가능성이 나왔다.

영국 팀토크는 26일(한국시각) '알렉산더-아놀드는 과거 소속팀 리버풀과 아스널을 비롯해 여러 EPL 구단의 잠재적인 영입 대상으로 거론되고 있다'며 '맨체스터 시티와 첼시도 그의 영입 가능성을 두고 접촉한 것으로 알려졌다'고 보도했다.

England's defender Trent Alexander-Arnold (R) takes part in a training session at St George's Park in Burton-upon-Trent, central England, on September 23, 2026, ahead of their UEFA Nations League group stage football match against Spain on September 26. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

알렉산더-아놀드는 2025년 여름 리버풀을 떠나 레알 마드리드에 합류했다. 하지만 레알에서 그는 저조한 경기력을 보였다. 조세 무리뉴 감독 체제에서는 출전 시간을 확보할 것으로 예상됐지만, 덴절 둠프리스가 합류하면서 이번 시즌에도 알렉산더-아놀드는 제한적인 역할에 그칠 것으로 보인다. 이 때문에 알렉산더-아놀드의 미래를 둘러싼 추측이 계속해서 나오고 있다.

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알렉산더-아놀드는 리버풀에서 뛰던 시절 리그 최고의 측면 수비수로 거론될 정도로 훌륭한 기량을 보여줬다. 이는 EPL 구단들이 여전히 그에게 러브콜을 보내는 이유다.

매체는 '리버풀과 아스널 모두 오른쪽 풀백 영입을 추진하고 있는 상황'이라며 '또한 맨시티와 첼시 역시 이러한 논의의 일환으로 접촉한 것으로 확인됐다'고 전했다.

EPA연합뉴스

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다만 아직까지 알렉산더-아놀드가 레알에서의 도전을 이어가고 싶어한다는 주장이 나왔다. 그가 내년 1월 열리는 겨울 이적시장에서는 당장 팀을 떠나지는 않을 것이라는 전망이다. 레알을 떠나 다른 팀으로 떠나는 결정은 시즌이 끝난 뒤 고려한다는 입장이다.

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매체는 '현재로서는 알렉산더-아놀드가 레알에서 자신의 역할에 집중하고 있다'며 'EPL 구단들은 계속해서 그의 상황을 지켜보고 있으며 그의 대리인 측 관계자들도 향후 가능한 선택지를 검토하고 있는 상황'이라고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com