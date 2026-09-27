이럴 수가! 北 막장 축구 또 터졌다…日 '일본 선수단에 정렬과 인사도 하지 않았다' 분노 폭발

몸싸움하는 라명성 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 라명성이 몸싸움을 하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

골 내주고 항의하는 북한 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 일본 은와디케 우체 브라이언 세이오가 골을 넣자 북한 선수들이 심판에게 항의하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]북한이 인사도 거부한 채 경기를 마쳤다.

오이와 고 감독이 이끄는 일본 23세 이하(U-23) 대표팀은 26일 일본 도요타 스타디움에서 열린 북한과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 1대0으로 이겼다. 일본은 4강에서 우즈베키스탄과 대결한다.

경기 전 우려의 목소리가 있었다. 북한의 거친 플레이 때문이다. 북한은 2023년 열린 항저우 대회에서 일본을 상대로 비매너 축구를 선보였다. 일본의 '디앤서'는 '8강 상대는 북한이다. 3년 전 지난 대회에서 경악스러운 만행이 벌어졌던 악연의 상대다. 그때 북한 선수들에게 무려 6장의 옐로카드가 주어졌다. 경기 종료 뒤에는 주심에게 거칠게 항의하는 등 경기장이 아수라장이 됐다'고 했다.

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리일송 '머리 부여잡고' (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 리일송이 반칙으로 옐로 카드를 받자 아쉬워하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

우려는 현실이 되는 듯했다. 북한은 이날도 거칠게 움직였다. 전반 17분에는 공중볼 경합 과정에서 북한 선수들이 서로 충돌하다가 일본 선수의 복부를 가격하는 상황이 나왔다. 북한 선수들은 경합하려 달려들 때 공이 빠진 상황에서도 발을 깊게 넣는 모습을 보였다.

일본이 기어코 전반 40분 선제골을 꽂아 넣었다. 은와디케 우체 브라이언 세오가 적극적인 경합으로 공을 따냈고, 골키퍼가 살짝 나온 것을 보고 득점을 완성했다. 다만, 이 과정에서 은와디케 우체 브라이언 세오가 상대 수비를 미는 동작이 있었다. 북한 선수들은 주심에게 항의했지만 판정은 바뀌지 않았다. 이후 경기는 더욱 치열해졌지만, 일본은 끝까지 리드를 지켜 1대0으로 승리했다.

잔디 걷어차는 최룡일 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 북한과 일본의 경기. 1-0으로 패배한 북한 최룡일이 잔디를 걷어차고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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경기 뒤 일본의 '데일리스포츠'는 '북한은 일본에 패해 4강 진출에 실패했다. 경기 뒤 선수들은 멍한 표정으로 심판단과 일본 팀에 인사를 거부했다. 북한의 골키퍼는 분노한 표정으로 목소리를 높였다. 팀 동료들에게 지시해 정렬과 인사를 하지 않은 채 팬들 곁으로 향했다. 두 감독은 악수를 나눴다. 두 팀은 항저우 대회 8강에서도 붙었다. 일본이 2대1로 이겼지만, 경기 흐름은 거칠었다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com