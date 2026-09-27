"맨시티 때문이야" 잉글랜드, '월드컵 챔피언' 스페인에 2-3 재역전패…맨시티 출신 실수 연발, 그런데 케인은 왜 PK 실축→투헬 "그럴 수 있을 거야"

Soccer Football - Nations League - Group A3 - England v Spain - Wembley Stadium, London, Britain - September 26, 2026 England's Harry Kane gestures Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Soccer Football - Nations League - Group A3 - England v Spain - Wembley Stadium, London, Britain - September 26, 2026 Spain's Alex Baena celebrates scoring their second goal with Lamine Yamal Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Soccer Football - Nations League - Group A3 - England v Spain - Wembley Stadium, London, Britain - September 26, 2026 England manager Thomas Tuchel reacts REUTERS/David Klein

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[스포츠조선 김성원 기자]맨시티의 저주일까.

스페인이 잉글랜드 축구의 심장에서 비수를 꽂았다. 스페인은 27일(이하 한국시간) 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 유럽 네이션스리그 리그A 3조 1차전에서 3대2로 승리했다.

스페인의 라민 야말이 경기 시작 2분 만에 선제골을 터트렸다. 잉글랜드는 전반 36분 앤서니 고든, 해리 케인의 연속골로 역전에 성공했다. 하지만 케인은 후반 9분 페널티킥 실축하며 달아날 기회를 놓쳤다.

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스페인은 후반 15분 알렉스 바에나의 동점골로 승부를 다시 원점으로 돌렸다. 후반 29분 미켈 오야르사발의 골로 재역전에 성공했다. 마침표였다. 2026년 북중미월드컵에서 우승한 스페인은 A매치 39경기 무패(30승9무)를 이어갔다.

맨시티가 화두였다. 맨시티는 26일 프리미어리그가 제기한 115개 재정 규정 위반 혐의 중 대부분을 위반한 것으로 유죄 판결을 받았다.

epa13265484 Rodri of Spain celebrates after winning the UEFA Nations League group stage soccer match between England and Spain in London, Britain, 26 September 2026. EPA/TOLGA AKMEN

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영국의 'BBC'는 '잉글랜드의 스페인전 패배는 결국 평소답지 않은 실수에서 비롯됐다. 맨시티가 재정 규정 위반 으로 유죄 판결을 받은 지 하루 만에 맨시티 소속의 니코 오라일리와 마크 게히의 두 차례 실수로 스페인에 두 골을 헌납했다'며 '지난 여름 바르셀로나로 이적한 전 맨시티 미드필더 로드리 역시 페널티킥을 내줬다'고 흥미로운 분석을 내놓았다.

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게히는 스페인의 첫 골 과정에서 볼 컨트롤 실수로 야말에게 골을 선물했다. 바에나의 골은 오라일리의 패스 실수가 다니 올모의 어시스트로 이어졌다. 케인이 실축한 페널티킥은 로드리가 주드 벨링엄에게 거친 태클을 가해 얻어냈다. 케인은 슈팅 직전 디딤발이 미끄러지며 넘어졌고, 볼은 크로스바를 맞고 나왔다.

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로드리는 전날 열린 공식기자회견에서 "맨시티는 항상 잘못한 것이 없다고 확신하는 모습을 보였으면, 우리도 그 말을 믿는다. 그들의 주장이 틀렸다는 것이 증명될 때까지 우리는 구단의 말을 믿을 것이다. 구단은 항상 우리에게 무죄를 확신한다고 말해왔다"고 강조했다.

2019년 맨시티에 둥지를 튼 그는 맨시티에서 7시즌 동안 298경기에 출전했다. 유럽챔피언스리그 1회, 잉글랜드 프리미어리그 4회, FA컵 2회, 리그컵 3회 등 13개의 트로피를 들어올렸다.

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epa13265466 (L-R) Lamine Yamal, Marc Cucurella, Marc Pubill, and Aymeric Laporte of Spain celebrate after winning the UEFA Nations League group stage soccer match between England and Spain in London, Britain, 26 September 2026. EPA/TOLGA AKMEN

토마스 투헬 잉글랜드 감독은 '맨시티 유죄 판결이 집중력을 흐트러뜨리는 요소가 됐느냐'는 질문에 "나에게는 그렇지 않았지만 맨시티 선수들에게는 그럴 수 있었을 거라고 생각한다. 선수들은 분명히 그런 이야기를 나눌 거라고 생각한다"고 했다.

다반 케인은 맨시티 혐의와 선수들 실수 사이의 연관성을 일축하며 "논의는 있었지만, 결국 잉글랜드 대표팀에 있을 때는 클럽 축구는 잠시 접어두는 것이 좋고 이번 주도 마찬가지였다"고 말했다.

여러모로 혼란스러운 '빅매치'였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com