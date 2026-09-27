[오피셜]"우리를 죽이려는 자들이 너무 많아" 우승 박탈→EPL 퇴출, 맨시티 회장 공식 입장 "무죄 입증" 자신

AFP연합뉴스

사진캡처=BBC

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[스포츠조선 김성원 기자]맨시티가 무죄 입증을 자신했다.

칼둔 알 무바라크 맨시티 회장은 26일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 입장문을 발표했다. 그는 "금요일 언론 보도 이후, 많은 분들이 저녁 시간을 친구, 가족, 동료들의 질문에 답하고 메시지에 응답하는 데 보내셨을 것이다. 나 또한 마찬가지였다"며 "내가 가족들에게 이렇게 말했다. 프리미어리그의 징계 절차는 아직 갈 길이 멀고, 구단의 무죄를 입증하겠다는 우리의 확신과 의지는 이 사건이 시작될 때와 마찬가지로 확고하다"고 밝혔다.

그리고 "우리가 왜 이러한 입장에 대해 그토록 확신을 갖는지 여러분이 이해하는 데 도움이 될 만한 많은 것들을 공유하고 싶다. 하지만 법적 절차의 엄격한 기밀 유지와 이를 존중하려는 우리의 의지 때문에 현재로서는 그렇게 할 수 없다. 이 서한조차도 법적 요건을 충족하는지 확인하기 위해 여러 차례 검토를 거쳤다"고 강조했다.

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맨시티는 프리미어리그가 제기한 115개 재정 규정 위반 혐의 중 114건에서 유죄 판결을 받았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 충격에 휩싸였다.

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맨시티의 115건의 혐의는 '2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 정확한 재무 정보 미제출(54건)', '2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 선수 및 감독 급여에 대한 정확한 세부 정보 미제출(14건)', '2013~2014시즌부터 2017~2018시즌까지 재정적페어플레이(FFP)를 포함한 유럽축구연맹(UEFA) 규정 미준수(5건)', '2015~2016시즌부터 2017~2018시즌까지 EPL 수익 및 지속가능성 규정(PSR) 위반(7건)', '2018년 12월부터 2023년 2월까지 EPL 조사에 비협조(35건)' 건이다.

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맨시티가 항소 절차를 밟고 있는 가운데 프리미어리그 클럽들은 해당 혐의와 관련된 보상에 대해 법률 자문을 구하고 있다. 구단에 대한 징계는 아직 발표되지 않았지만, 승점 삭감, 우승 박탈, 프리미어리그 퇴출, 거액의 벌금형을 받을 수 있다. 맨시티는 이 기간에 EPL 3회, 리그컵 3회, 커뮤니티실드 1회, FA컵 1회 등 트로피 8개를 들어 올렸다.

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셰이크 만수르 구단주가 2008년 맨시티를 인수 후 회장으로 임명된 알 무바라크는 "일부 사람들은 성급하게 자기만의 결론을 내리고 있고, 우리 주변에는 온갖 소음이 난무하지만, 아무것도 변하지 않았다. 우리는 이전에도 함께 어려움을 극복해 왔다"며 "우리 클럽의 상승세를 꺾으려는 자들이 여전히 많다. 우리는 그들에게 그런 기회를 주지 않을 것"이라고 덧붙였다.

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맨시티는 과거 유럽축구연맹(UEFA)으로부터 유럽 대회 2년 출전 금지 징계를 받았다. 하지만 2020년 스포츠중재재판소(CAS)에서 별도의 재정 페어플레이 위반 혐의에 대해 무죄 판결을 받았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com