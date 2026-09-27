韓 축구 역사상 이런 선수 있었나! 이강인 '압도적' 존재감…LEE, 아틀레티코 마드리드 공격 효율성 1위→핵심적 역할 '극찬'

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 존재감이 압도적이다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 26일(이하 한국시각) '이강인이 아틀레티코 마드리드를 스페인 프리메라리가에서 가장 효율적인 팀으로 이끄는 핵심 주역이다. 그는 개막 7경기에서 108회의 임팩트 큰 공격 장면(high-impact attacking actions)을 기록했다'고 보도했다.

이강인은 올 시즌을 앞두고 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 올 시즌 스페인 프리메라리가 7경기, 유럽챔피언스리그(UCL) 1경기에 모두 출격했다. 리그에선 벌써 2골-1도움을 기록했다. 특히 리그에선 두 번이나 경기 최우수 선수(MOM)로 선정됐다. 말라가와의 리그 개막전(2대0 승)에서 아틀레티코 마드리드 '데뷔전-데뷔골'을 기록하며 MOM 영광을 안았다. 오사수나전(4대0 승)에서도 득점포를 가동하며 MOM 영광을 안았다.

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'문도데포르티보'는 프리메라리가 통계 분석 지표를 활용해 '아틀레티코 마드리드는 프리메라리가에서 가장 효율적인 팀으로 꼽힌다. 공격 효율성 지수 3.87로 1위를 차지했다. 이 지표는 각 팀이 만들어낸 위협적인 상황과 실제 득점 간의 관계를 측정한다. 디에고 시메오네 감독이 자주 언급하는 정교한 마무리 능력을 반영하는 수치다. 데이터에 따르면 아틀레티코 마드리드는 시즌 초반 예상보다 더 많은 골을 기록했다. 기대 득점(xG)은 3.7골이었으나, 실제로는 16골을 터뜨렸다'고 했다.

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이 매체는 '이강인은 이 통계에서 압도적인 모습을 보이며 팀의 뛰어난 공격 효율성에 핵심적인 역할을 하고 있다. 그는 108회의 임팩트 있는 공격 장면을 기록하며 탁월한 존재감을 드러냈다. 또한, 이강인은 현재 아틀레티코 마드리드 선수단 내에서 유효 슈팅과 드리블 성공 횟수 모두 1위를 달리고 있다. 이러한 수치는 파리생제르맹(프랑스)에서 뛰던 이강인을 영입하려 했던 아틀레티코 마드리드의 노력이, 일부 비평가들이 주장했던 단순한 마케팅용 전략 그 이상이었음을 분명하게 보여준다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com