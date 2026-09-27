'아시안게임 추태' 북한 축구, 실력은 기대 이상이었다…"패스 플레이를 하더라" 혀 내두른 일본→슈팅수 10-18로 밀려

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[스포츠조선 윤진만 기자]개최국 일본은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강에서 하마터면 대이변을 허용할 뻔했다며 안도의 한숨을 내쉬었다.

오이와 고 일본 21세 이하(U-21) 축구대표팀 감독은 지난 26일 일본 도요타의 도요타 스타디움에서 열린 북한과의 아시안게임 남자 축구 8강전에서 1대0 신승을 거둔 후 "이렇게 힘든 경기에서 승리할 수 있었던 것을 매우 기쁘게 생각한다. 우리에게, 특히 젊은 선수들이 많이 배운 경기였다고 느낀다"라고 소감을 말했다.

오이와 감독은 "북한의 압도적인 압박을 받고 수세에 놓였다"라며 "상대의 압박과 끊임없이 전진하는 자세는 우리도 배워야 할 점"이라고 평했다. 일본은 전반 39분 우체 브라이언 은와디케의 결승골로 1대0 승리하며 준결승 티켓을 거머쥐었다. 하지만 경기 중 북한에 수차례 실점 위기를 맞는 등 어려운 경기를 펼쳤다. 슈팅수는 북한이 18대10으로 8개 앞섰고, 점유율도 52대48로 근소 우위를 점했다.

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선수들이 그라운드에서 직접 느낀 북한도 '기대 이상'이었다. 일본 주장 이치하라 리온은 경기 후 "북한이 더 공격적으로 나올 것이라 예상했는데, 실제로 훌륭한 패스 플레이를 펼쳤다. 기술과 개인 기량이 기대 이상이었다. 우리의 예상을 뛰어넘는 수준이었다"라고 혀를 내둘렀다.

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지난 2023년에 열린 2022년 항저우아시안게임 8강 북-일전에서 과격한 양상을 보였던 것과 달리, 이번 맞대결은 비교적 정상적인 경기 흐름을 보였다. 북한 선수들이 선제실점 후 판정에 항의하는 과정에서 경기 중단 의사를 보이고, 경기 후 항의 차원에서 심판 및 일본 선수에게 인사를 건너뛴 것만 빼면 그랬다.

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이치하라는 "개인 기량면에서 내가 상상했던 것보다 북한 선수들이 훨씬 뛰어났다"라고 말했다. 일본은 30일 오사카로 이동해 나가이스타디움에서 우즈베키스탄과 준결승전을 펼친다. 이 경기 승자는 대한민국-중국전 승자와 다음달 3일 결승에서 우승컵을 다툰다.

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이치하라는 "앞으로 치러야 할 두 경기가 이전보다 더 힘든 승부가 될 것이라는 사실을 모두가 잘 알고 있다. 준결승 상대인 우즈베키스탄은 힘과 기세를 모두 갖춘 팀이다. 오늘 모두가 기뻐하고, 안도하고는 있지만, 그 누구도 방심하지는 않을 것이라고 생각한다"라고 말했다.

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25일 베트남을 4대0으로 대파한 이민성호는 30일 오후 3시에 열릴 한-중전에서 승리할 경우 4개 대회 연속 결승에 오른다. 한국 축구는 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 3연속 금메달을 목에 걸었다. 한국은 지난 항저우대회 8강에서 개최국 중국을 만나 홍현석 송민규의 연속골로 2대0 승리하며 준결승에 오른 바 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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