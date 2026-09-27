[오피셜]'안타깝다' 4-4-2 투톱 후보 조규성, 결국 모레노 앞에서 경기 못 뛰고 한국 떠난다, "선수 보호 차원서 금일 소집해제→소속팀 복귀"

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 조규성이 회복 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 윤진만 기자]부상 예방 차원에서 9월 A매치 첫 경기에 결장한 '꽃미남 공격수' 조규성(미트윌란)이 결국 컨디션 문제로 소집해제됐다.

대한축구협회는 27일 "로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 감독과 의무팀 미팅 결과, 조규성이 남은 경기에 출전하기보단 회복이 필요하다고 판단했다. 선수 보호 차원에서 금일 소집 해제 후 소속팀으로 복귀할 예정"이라고 밝혔다. 대체 발탁 없이 29명으로 남은 3연전을 치를 계획이다.

조규성은 9~10월 A매치 친선경기 4연전에 참가할 모레노호 1기 30명 명단에 발탁됐으나, 지난 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 경기에서 이강인(아틀레티코 마드리드) 황인범(포르투) 구성윤(FC서울)과 함께 엔트리에서 제외돼 관중석에서 경기를 지켜봤다.

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모레노 감독은 오현규(베식타시) 손흥민(LA FC) 이동경(울산)의 연속골로 3대0 대승한 경기를 마치고 이강인 황인범 조규성의 결장 배경에 대해 "의료진의 권고에 따른 예방 차원이다. 몸상태에 불편함, 근육 과부하 등으로 의료진이 이 선수들을 무리해서 투입하지 않았으면 좋겠다는 요청이 있었다. 선수가 중요하기 때문에 위험을 감수하지 않기로 했다"라고 밝혔다.

모레노 감독은 에콰도르전에 이어 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열릴 우루과이와의 두번째 친선경기에도 4-4-2 포메이션을 가동할 것으로 예상되는 가운데, 조규성이 빠지면서 손흥민-오현규가 다시 한 번 투톱으로 선발 출격할 가능성이 높아졌다. 왼발잡이 스트라이커 오세훈(시미즈)도 출격 대기한다.

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에콰도르전 다음날 휴식을 취한 태극전사들은 26일 다시 모여 우루과이전 준비에 돌입했다. 조규성도 이날 팀 훈련을 소화했으나, 결국 A매치를 뛰지 못하고 떠나게 됐다. 모레노 감독 입장에선 포스트 플레이에 능한 조규성 카드를 실험할 기회를 놓쳤다.

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한국은 우루과이전을 마치고 다음달 2일 울산에서 베네수엘라, 6일 용인에서 우즈베키스탄을 상대할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com