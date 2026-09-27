김민재 초대박! '韓 16호 프리미어리거' 가능성 보인다…토트넘+빌라 내년 영입 제안→뮌헨은 매각 검토

김민재. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 패스하는 김민재. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼와 애스턴 빌라가 바이에른 뮌헨의 김민재 영입에 관심을 보이고 있다. 내년 김민재가 한국인 16호 프리미어리거가 될 가능성이 있다.

영국 커트오프사이드는 27일(한국시각) '토트넘과 빌라가 뮌헨의 중앙 수비수 김민재 영입에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다'고 보도했다.

대한민국 국가대표인 김민재는 독일 분데스리가 뮌헨에서 탄탄한 경력을 쌓아왔지만, 아직 확실한 주전으로 자리 잡지는 못했다. 김민재는 전 소속팀 나폴리에서 이탈리아 세리에A 우승을 차지했고, 뮌헨에서는 분데스리가 우승 2회를 기록했다. 그는 풍부한 우승 경험을 갖춘 선수로 평가된다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 어느 구단을 가더라도 전력 보강이 될 수 있는 선수다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 김민재의 축하를 받고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

앞서 독일 축구 소식에 정통한 크리스티안 폴크 기자에 따르면 토트넘과 빌라는 김민재에게 관심을 갖고 있으며 지난여름 이적시장에 실제로 영입을 위해 접촉한 것으로 알려졌다. 당시 김민재는 이적할 수 있는 상황이 아니었다. 이들 구단이 다시 김민재를 영입 대상으로 검토할 가능성은 있다. AC밀란도 지켜봐야 할 또 다른 구단으로 거론되고 있다.

폴크는 "올가을 뮌헨이 김민재의 미래를 놓고 협상에 들어갈 때 어떤 제안을 내놓느냐가 중요하다"며 구단이 좋은 조건을 제시하지 않을 가능성이 있다고 내다봤다.

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이어 폴크는 "그렇기 때문에 다른 구단들도 김민재를 주목하고 있는 것"이라며 "빌라가 관심을 갖고 있고, 토트넘과 AC밀란 역시 그를 지켜보고 있다고 들었다"고 전했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 동료들 바라보는 김민재. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

이들 구단은 지난 여름 이적시장 김민재에게 접촉하긴 했지만, 결국 공식 제안으로 이어지지는 않은 것으로 알려졌다. 결국 이적 여부는 내년 1월 이적시장에서 확인할 수 있다. 무엇보다 뮌헨이 재계약 협상에서 김민재에게 어떤 제안을 하느냐에 달렸다. 김민재는 팀의 주전 센터백은 아니지만, 3번째 옵션으로 기여도가 상당하다. 이번 시즌에도 좋은 활약을 보이면서 뮌헨에서의 미래가 기대되고 있다. 그러나 상당한 제안이 올경우 뮌헨은 그를 매각할 확률이 높다.

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매체는 '뮌헨 입장에서는 스쿼드 유지를 위해 김민재를 잔류시키는 것도 충분히 고려할 만하다'면서도 '하지만 적절한 제안이 들어온다면 김민재를 매각하는 방안을 검토할 가능성도 있다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com