[오피셜]"무죄 입증 자신" 맨시티 회장이 직접 밝혔다…여론은 리그 퇴출 등 강력 징계 요구

알 무바라크 맨체스터 시티 회장. 사진=BBC

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[스포츠조선 강우진 기자]알 무바라크 맨치스터 시티 회장은 구단이 재정 규정을 위반한 혐의로 유죄 판정을 받은 뒤에도 무죄 입증이 가능하다는 자신감을 드러냈다.

영국 BBC는 27일(한국시각) '맨시티가 제기된 115건의 혐의 가운데 대다수에 대해 유죄 판정을 받았다는 사실이 알려졌다'며' 무바라크 회장은 구단 홈페이지를 통해 이에 대한 입장을 밝혔다'고 보도했다.

무바라크 회장은 "잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 진행 중인 절차는 아직 갈 길이 멀다"며 "그리고 구단의 무죄를 입증하겠다는 우리의 자신감과 의지는 이 일이 시작됐을 때와 마찬가지로 강하다"고 전했다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Manchester City v Inter Milan - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 18, 2024 Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak is seen before the match Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo

그는 "우리가 왜 이렇게 우리의 입장에 자신감을 갖고 있는지 여러분이 이해할 수 있도록 여러분과 공유하고 싶은 것이 정말 많다"며 "하지만 법적 절차가 엄격한 비밀 유지 의무를 따르고 있고, 우리 역시 이를 존중하기로 했기 때문에 현재로서는 그렇게 할 수 없다"고 말했다. 이어 "심지어 이 글조차 규정을 준수하고 있는지 확인하기 위해 여러 차례 법률 검토를 거쳤다"고 덧붙였다.

현재 맨시티에 대한 제재는 아직 발표되지 않았다. 가능한 제재로는 승점 삭감과 프리미어리그 퇴출 또는 막대한 벌금 등이 거론되고 있다.

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무바라크 회장은 "일부 사람들이 자신만의 결론을 서둘러 내리고 있고 우리를 둘러싼 소음이 매우 큰 상황이다"면서도 "아무것도 달라진 것은 없고, 우리는 과거에도 함께 어려움을 마주했고 결국 이겨냈다"고 강조했다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester City v Aston Villa - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 24, 2026 Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak and chief executive Ferran Soriano in the stands before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

맨시티의 유죄가 확정된다면 축구계에 전무후무한 사태가 벌어지게 된다. 이 기간 맨시티는 여러 트로피를 수확했고, 이 때문에 준우승에 그친 구단들은 피해 보상을 요구할 수 있다. 이들 구단에게 맨시티가 보상해야 할 의무가 생긴다면 구단의 재정적 손실은 막심할 것으로 예상된다. 맨시티는 해당 기간 8개의 트로피를 들어 올렸다. 여기에는 EPL 우승 3회, EFL컵 3회, 커뮤니티 실드 1회, FA컵 1회가 포함된다.

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여론은 맨시티에게 강력한 징계 조치가 이뤄져야 한다는 의견이 대다수다. 맨시티 회장을 지낸 인물조차 이에 대해 동의했다.

데이비드 번스타인 전 맨시티 회장은 "힘든 시기와 좋은 시기를 모두 함께하며 구단을 지켜온 훌륭한 팬들에게 미안한 마음이 크다"며 "항소 절차가 몇 년씩 계속돼서는 안 된다. 잉글랜드 축구 전체에 재앙이 될 것"이라고 우려했다. 이어 "항소 이후 115건의 혐의에 대해 유죄가 확정된다면, 구단은 매우 심각한 처벌을 받게 될 것"이라며 "벌금만으로는 충분하지 않으며, 안타깝지만 그보다 더 강력한 조치가 필요할 것"이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com