"한국은 아시아 3대 강호지만…" 28년만에 4강 역사 쓴 중국, 하늘을 찌를듯한 기세 "한국전에 모든 것을 쏟아붓겠다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]28년만에 아시안게임 준결승에 오른 중국 축구가 '디펜딩 챔피언' 대한민국을 높게 평가하면서도 이변을 작성하겠다는 다부진 의지를 밝혔다.

스페인 출신 안토니오 중국 23세 이하(U-23) 축구대표팀 감독은 지난 26일 일본 도요타의 도요타 스타디움에서 열린 태국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강을 3대0 완승으로 마치고 "한국은 의심할 여지 없이 아시아 최강팀이다. 개인적으로 한국을 아시아 3대 강호로 꼽는다"면서도 "모든 것을 쏟아부어 대등한 승부를 펼칠 것"이라고 각오를 말했다.

중국은 태국을 꺾고 1998년 이후 무려 28년만에 아시안게임 남자 축구 준결승을 밟았다. 2023년에 열린 2022년 항저우대회에선 8강에서 한국에 0대2로 패하며 탈락 고배를 마신 바 있다. 중국 포털 '소후닷컴'은 한국을 '아시안게임 3연패팀'이라고 소개하며, '불과 두 달 전 월드컵에 출전한 선수들도 이번 대표팀에 포함되었다'라며 경계했다. 이기혁(강원) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱) 등이다. 한국은 8강에서 베트남을 4대0으로 대파했다.

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안토니오 감독은 "중국 축구가 아시안게임 준결승에 오르지 못한 지 28년이나 되었다. 정말 긴 시간이다. 이제 다시 준결승 무대에 서게 된 것은 중국 축구에 있어 큰 경사다. 축구를 통해 (국민들에게)기쁨과 행복을 선사할 수 있어 매우 기쁘다. 중국 축구엔 이런 기쁨과 행복이 필요했다"라고 말했다.

이어 "준결승에 진출했다고 끝난 게 아니다. 우리는 계속해서 노력하여 다음 단계로 나아가야 한다"라고 말했다.

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중국의 현 연령대 선수들은 지난 2023년 U-20 아시안컵 8강에서도 한국에 연장승부 끝에 탈락했다. 안토니오 감독은 "당시 상대한 팀과 비교하면, 확실히 현 한국 대표팀이 더 강하다. 꽤 많은 선수가 해외로 진출해 기량을 쌓았다"며 "하지만 상대가 누구든 우리에게 가장 중요한 것은 우리 자신에게 집중하는 것, 또 경기에 대한 열정과 강한 승부욕을 유지하는 것"이라고 강조했다.

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아시안게임 결승 티켓이 걸린 한-중전은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린다. 이 경기 승자는 같은 날 오후 7시30분에 펼쳐질 일본-우즈베키스탄전 승자와 다음달 3일 금메달을 두고 격돌한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com