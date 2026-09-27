박진섭-이재성으로 시동 건 모레노호 중원, '강호' 우루과이 상대로는 어떨까...'핵심' 황인범-'경험' 백승호→'깜짝 활약' 김봉수도 출격 대기

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 돌파 시도하는 이재성. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 감독의 중원은 우루과이를 상대로 어떤 모습일까. 여러 옵션이 기다리고 있다. '한국 축구 소방수' 모레노 감독은 취임 기자회견에서 자신이 사용할 포메이션을 거침없이 밝혔다. 4-4-2 카드를 천명했다.

24일 에콰도르전에서 첫선을 보인 모레노호의 중원, 첫 선택은 박진섭(저장)과 이재성(마인츠)이었다. 황인범(포르투)은 몸 상태를 고려해 명단 제외, 다른 두 선수가 먼저 시험대에 올랐다. 색깔이 명확했다. 센터백과 수비형 미드필더를 겸하는 박진섭과 공격형 미드필더에서 주로 활약하는 이재성, 두 선수 모두 전문 중앙 미드필더라고 보기는 어렵다. 대신 중원의 역할을 분담했다. 이재성의 공격적인 롤, 박진섭이 포백 보호와 같은 수비적인 역할에 치중했다.

완벽하지는 않았다. 수비에선 큰 문제가 없었으나, 공격이 문제였다. 중원에서 전방까지 연결되는 과정에서 '연결고리'가 부재했다. 후반 중반 김봉수(대전) 투입 후 이런 흐름이 바뀌었으나, 조합에 대한 실험과 적응이 필요함이 드러났다. 더 강한 적을 상대로 중원 조합을 맞춰본다. 28일 서울월드컵경기장에서 마주할 두 번째 A매치 상대인 우루과이는 이번 9~10월 A매치 기간에 맞붙는 팀 중 가장 강력한 상대다. 페데리코 발베르데의 부상 이탈에도 로드리고 벤탄쿠르(토트넘), 루카스 토레이라(갈라타사라이) 등 여전히 막강한 중원을 갖췄다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기하는 박진섭. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

한국도 최상의 중원 조합을 꺼낼 수밖에 없다. 핵심은 역시 황인범이다. 자타공인 대표팀의 엔진이다. 패스, 움직임, 수비, 활동량 모두 모레노호 중원을 차지하기에는 부족함이 없다. 특히 수비부터 최전방까지 이어지는 패스의 흐름을 잡아주는 조율 역할은 대표팀 내에서 따라올 선수가 없다. 에콰도르전에서 아쉬웠던 부분을 확실히 긁어줄 수 있다.

고민은 황인범의 파트너다. 황인범의 성향을 고려하면, 수비력과 활동량 등이 갖춰진 자원이 짝을 이루기에 안성맞춤이다. 2026년 북중미월드컵에선 백승호(버밍엄시티)가 기회를 받았다. 경험 면에서는 다른 선수들에 비해 확실히 앞선다. 공격과 수비 크게 빠지지 않는다는 점도 경쟁력으로 여겨진다. 다만 백승호와 황인범 조합은 월드컵 당시 체코전을 제외하면 기대 이상의 모습을 보이지 못했다. 모레노호에서의 역할 변화로 시너지를 만들 수 있을지가 포인트다.

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다른 카드도 활용할 수 있다. 에콰도르전 1도움으로 깜짝 활약을 선보인 김봉수도 후보다. 김봉수는 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 이후 1년2개월 만에 대표팀에 합류했다. 수비에서의 적절한 압박, 왕성한 활동량, 공을 지키는 능력이 돋보인다. 수비의 틈을 노리는 날카로운 패스도 갖췄다. 중원 밸런스적으로 매력적인 자원이다. '깜짝 발탁'의 기회를 잡은 박태준(김천)도 활동량에서는 확실히 돋보이는 자원, 선발은 어렵지만 일정 시간을 소화할 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com