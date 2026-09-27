[현장에서]'이강인 돌아왔지만' 모레노호, 우루과이전 '완전체 4-4-2' 가동 불발…'조규성 소집해제→황인범 훈련 휴식'

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 손흥민과 이강인이 훈련을 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 모레노 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 조규성이 회복 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]모레노호 데뷔전에서 결장한 필드 플레이어 3인 중 '천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)만 우루과이전에 맞춰 복귀할 예정이다.

이강인은 27일 서울월드컵경기장에서 진행한 우루과이전 사전 기자회견에 직접 참석해 "로베르트 모레노 축구대표팀 감독님과 코치진의 배려로 잘 회복할 수 있었다. 몸상태는 많이 좋아졌다"라고 상태를 알렸다. 9~10월 A매치 4연전의 두번째 경기인 우루과이전은 28일 오후 8시 같은 경기장에서 열린다.

모레노 감독은 "이강인이 소속팀에서 보여주는 최고의 모습을 대표팀에서도 보여주길 기대한다. 시즌 초 스페인에서 뛰어난 활약을 펼치는 위치(포지션)와 다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모하다고 생각한다. 이강인이 경기장에서 즐겁게 축구를 하면서 플레이를 즐길 수 있게 해주고 싶다"라며 4-4-2 포메이션의 투톱 기용을 예고했다.

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이강인은 기자회견 후 경기장에서 진행한 팀 훈련에 정상적으로 참여했다. 컨디션 난조를 보이는 미드필더 황인범(포르투)도 선수단과 함께 경기장으로 이동했지만, 벤치에서 동료들이 훈련하는 모습을 지켜봤다. 이날 팀 훈련을 소화하지 않은 만큼 우루과이전에 나설 확률은 희박해 보인다. 공격수 조규성(미트윌란)은 이날 부상으로 소집해제돼 소속팀으로 복귀했다. 대체 발탁은 없다.

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 이강인이 송민규와 훈련을 하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 손흥민이 공에 키스를 하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

모레노 감독은 이강인 황인범 조규성의 에콰도르전 결장과 관련해 "의무팀의 요청에 따른 선수 예방 차원"이라고 설명한 바 있다. 뚜렷한 부상 징후가 발견된 것은 아니지만, 선수의 컨디션 관리에 신중을 기하는 모습. 모레노 감독은 "선수가 부상을 당해 팀을 떠나는 건 언제나 안타깝다. 그럼에도 선수의 건강과 몸상태가 우선시되어야 한다. 선수들의 커리어는 앞으로도 오랫동안 이뤄져야 하기 때문이다. 이게 내가 축구를 바라보는 방식"이라고 말했다.

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결국, 1기 최종명단을 30명 발탁한 모레노호는 2명이 빠진 28명으로 우루과이전에 나설 예정이다. 선발 명단과 교체 명단을 꾸리는 데 부족하지 않은 숫자다. 주전급 자원 중에선 이강인만 포함되는 형국. 완전체는 10월 이후로 기약하게 됐다. 손흥민(LA FC) 오현규(베식타시) 정승원(서울) 송민규(나시오날) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 김민재(바이에른 뮌헨) 조현택(울산) 김승규(FC도쿄) 등을 에콰도르전에 선발 투입한 모레노 감독이 나흘 만에 열리는 우루과이전에 얼마나 큰 폭의 로테이션을 가동할 지는 관심사로 떠올랐다.

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모레노 감독은 이에 대해 "경기에 누가 출전할지는 선수가 가장 먼저 알게 될 것이다. 선수가 직접적인 당사자이자 주인공이기 때문"이라며 "선수에게 알리기 전에 특정 선수의 출전 여부를 공개하는 일은 앞으로도 없을 것"이라고 힘줘 말했다. 그러면서 "짧은 기간에 4경기를 치러야 한다. 피로 누적, 부상이 발생할 수 있다. 대표팀에 처음 뽑힌 선수도 있는 만큼 가능하면 모두에게 기회를 주고 싶다. 훈련 모습, 컨디션, 코치진이 전달한 내용을 얼마나 이해하는지 지켜보면서 선수 투입 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com