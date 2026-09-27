[오피셜]'충격, 부상 숨겼나' 맨체스터 유나이티드 포르투갈 국대 브루노 페르난데스, 부상으로 노르웨이전 결장 확정..제수스 감독 "맨유에서 다쳤다..3경기 통증 안고 뛰었다"

Soccer Football - Premier League - Fulham v Manchester United - Craven Cottage, London, Britain - September 20, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes REUTERS/Toby Melville EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

Manchester United's Bruno Fernandes reacts during the English League Cup third round soccer match between Manchester United and Brighton and Hove Albion in Manchester, England, Wednesday, Sept. 16, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드 팬들에게 안 좋은 소식이다. 포르투갈 국가대표이자 맨유 주장인 브루노 페르난데스가 A매치 기간 중 몸상태가 안 좋은 것으로 확인됐다.

포르투갈 사령탑 호르헤 제주스 감독은 노르웨이와의 유럽네이션스리그 사전 기자회견에서 페르난데스의 몸상태가 정상이 아니며 노르웨이전 출전이 불가능하다고 밝혔다고 포르투갈 등 복수의 유럽 매체들이 27일 보도했다.

페르난데스는 25일 포르투갈 리스본에서 벌어진 웨일스와의 네이션스리그 리그A 첫 라운드 홈 경기서 선발 출전해 90분을 뛰었다. 포르투갈이 1대0 승리했다. 포르투갈은 28일 노르웨이와 원정 2라운드 경기를 앞두고 있다. 이어 오는 10월 2일에는 덴마크전, 5일에는 노르웨이와 홈에서 리턴매치를 갖는다.

Advertisement

epa13264773 Portugal national team head-coach, Jorge Jesus, attends a flash interview ahead of their UEFA Nations League group stage match against Norway, at Ullevaal Stadium, Oslo, Norway, 26 September 2026. EPA/PAULO NOVAIS

제수스 감독은 사전 기자회견에서 페르난데스가 결장하며 노르웨이전에 위험을 무릅쓰고 출전하지 않을 것이라고 밝혔다. 맨유 팬들에게 걱정거리가 생겼다. 팀의 에이스인 페르난데스가 이번 A매치 휴식기가 끝난 후 건강하게 팀에 복귀할 수 있을 지에 대한 의문이 생겼기 때문이다.

제수스 감독은 "웨일스전에서는 이용 가능한 모든 선수를 투입했지만, 브루노 페르난데스는 복잡한 문제로 교체되어 나왔다"면서 "(그는) 치료와 회복 시간이 필요하다. 맨유에서 입은 부상에서 회복 중이며, 지난 3경기 동안 그 통증을 안고 뛰어왔고 이것이 자신을 방해하고 있다고 나에게 말했다. 이는 브루노가 웨일스전에서 최선의 기량을 발휘하지 못한 요인 중 하나였다"고 밝혔다.

Portugal's coach Jorge Jesus gives instructions to his players during the UEFA Nations League league phase group A4 football match between Portugal and Wales at Jose Alvalade stadium in Lisbon on September 24, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Advertisement

페르난데스는 이번 대표팀 차출 전 프리미어리그 풀럼전, 맨체스터 시티전 등을 선발 풀타임 출전했다. 제수스 감독의 말대로라면 페르난데스는 통증이 있었지만 참고 뛴 것이다.

Advertisement

제수스 감독은 "이미 그와 이야기를 나누었으며, 이번 경기에서 위험을 무릅쓰지 않고 덴마크전에 완벽한 상태로 나설 수 있도록 하는 편을 택했다"고 말했다. 페르난데스의 부상 부위는 정확히 공개되지 않았다. 또 부상 정도가 심각한 건 아닌 것 같다.

Advertisement

포르투갈은 네이션스리그 대회에서 통산 두 차례 우승했다. 엘링 홀란이 이끄는 노르웨이를 상대로 페르난데스 없이 포르투갈이 어떻게 대처할지 귀추가 주목된다.

Portugal's Cristiano Ronaldo, left hands over the captain's arm band to Portugal's Bruno Fernandes as he is substituted during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

중원에서의 창의성을 페르난데스에게 의존하고 있는 맨유는 A매치 브레이크 이후 오는 10월 11일 토트넘과의 리그 홈 경기를 갖는다. 시즌 초반 팀 성적 부진으로 경질 압박을 받고 있는 마이클 캐릭 감독에게 토트넘전은 큰 부담이 될 것이다. 맨유는 개막 이후 리그 5경기에서 1승2무2패(승점 5)로 12위를 달리고 있다. 토트넘(2무3패)은 최하위다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com