누구도 웃지 못했다...몰아붙인 강원-버틴 인천, 0-0 무승부[K리그1 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]강원FC와 인천 유나이티드 모두 기회를 살리지 못했다.

강원과 인천은 27일 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 22라운드 순연 경기에서 0대0으로 비겼다.

이번 경기는 당초 8월 8일 열릴 예정이었으나, 강원의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 일정으로 인해 연기됐다. 이날 경기를 앞두고 5위 강원은 승점 42점, 9위 인천은 승점 38점으로 격차가 크지 않았다. 파이널 라운드 전까지 6강 자리를 확보해야 하는 두 팀으로서는 물러설 수 없는 승부였다. 두 팀은 올 시즌 첫 맞대결 당시 강원이 1대0으로 승리한 바 있었다.

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강원은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 고영준과 최병찬이 최전방, 중원은 김대원, 서민우, 이유현, 모재현이 책임졌다. 수비진은 강준혁, 강투지, 박호영, 김도현이 자리했다. 골문은 박청효가 지켰다.

인천도 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 무고사와 이민혁, 중원은 레안드로, 이명주, 이청용, 김성민이 구축했다. 포백은 이주용, 후안 이비자, 김연수, 김명순이 호흡을 맞췄다. 골키퍼 장갑은 김동헌이 꼈다.

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전반부터 두 팀은 치열하게 맞붙었다. 전반 8분 강준혁이 깊은 위치까지 돌파 후 올린 크로스는 김동헌에게 잡혔다. 전반 10분에는 고영준이 박스 좌측에서 시도한 예리한 감아차기가 골대를 살짝 벗어났다.

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인천도 기회를 노렸다. 전반 40분 레안드로의 패스를 받은 김성민이 박스 우측에서 시도한 기습적으로 슈팅을 시도했다. 몸을 날린 박청효에게 막혔다. 전반 44분에는 무고사의 절묘한 크로가 문전으로 전달됐다. 이를 반대편에서 쇄도한 김성민이 패스로 연결했으나, 수비에 걸렸다.

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두 팀은 전반을 득점 없이 0-0으로 마무리했다.

후반 먼저 공격에 나선 팀은 인천이었다. 후반 5분 우측에서 올라온 크로스를 이청용이 잡았고, 박스 안에서 낮고 빠른 슈팅을 시도했다. 박청효가 선방하며 강원은 위기를 넘겼다.

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두 팀 모두 선방에 고개를 숙였다. 후반 13분 프리킥 상황에서 김대원이 올린 킥을 모재현이 헤더로 연결했으나, 김동헌이 손쉽게 잡아냈다. 인천은 후반 17분 레안드로의 컷백 패스에 이은 이민혁의 슈팅이 골키퍼 정면으로 향했다.

강원과 인천 모두 세트피스로 기회를 노렸다. 후반 31분 강투직 박스 안으로 올라온 킥을 헤더로 연결했으나, 골대 옆으로 향했다. 인천도 후반 40분 이청용의 프리킥이 문전으로 향했으나, 후안 이비자 머리 위로 스쳐 지나갔다.

결국 경기는 0대0 무승부로 마무리됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com