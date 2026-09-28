'충격, 대표팀은 어렵군' '리버풀 명장' 클롭의 독일 졸전 끝 역사적 첫패, 그리스에 0-1 무너졌다..'사령탑 부임 후 네이션스리그 1무1패, 첫승 실패'

Soccer Football - Nations League - Group A2 - Germany v Greece - WWK Arena, Augsburg, Germany - September 27, 2026 Germany coach Jurgen Klopp reacts REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

Soccer Football - Nations League - Group A2 - Germany v Greece - WWK Arena, Augsburg, Germany - September 27, 2026 Germany's Joshua Kimmich and Hennes Behrens look dejected after the match REUTERS/Angelika Warmuth

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적이다. 위르겐 클롭 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 독일 축구 대표팀이 홈에서 그리스에 무너졌다. 클롭 감독은 대표팀 사령탑 부임 이후 치른 두 경기에서 1무1패로 아직 첫승을 거두지 못했다.

그리스(FIFA랭킹 46위)가 28일(한국시각) 독일 아우구스부르크 WWK아레나에서 벌어진 독일(12위)과의 유럽네이션스리그 리그A 2라운드 원정 경기에서 1대0 승리하는 이변을 낳았다. 그리스는 후반 29분 디미트리오스 쿠르벨리스가 결승골을 터트렸다. 그리스가 독일 상대로 기록한 역대 첫 맞대결 승리였다. 독일은 7승3무 이후 첫 패를 기록했다.

반면 독일은 직전 네덜란드 원정에서 1대1로 비겼다. 홈에서 그리스에 패하면서 클롭의 축구 감독 복귀전 승리는 다음 경기로 미뤄졌다. 독일은 경기 내용 면에서 압도했지만 결과에서 졌다. 볼점유율, 슈팅 등에서 월등히 앞섰지만 골결정력이 엉망이었다. 그리스는 효율적인 실리 축구로 거함을 원정에서 잡는 대이변을 연출했다.

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Soccer Football - Nations League - Group A2 - Germany v Greece - WWK Arena, Augsburg, Germany - September 27, 2026 Greece's Kostas Tzolakis and Ntinos Mavropanos celebrate after the match with teammates REUTERS/Angelika Warmuth

선발 라인업에 5명의 큰 변화를 준 독일은 경기 초반 부진했다. 경기 시작 15분 동안 얻은 유일한 기회는 데뷔전을 치른 중앙 미드필더 밤바세 콘테가 3분 만에 날린 시도가 골대 옆으로 살짝 벗어난 것뿐이었다.

독일이 경기를 주도하기 시작한 것은 전반 30분쯤이었다. 아데예미가 왼쪽 측면을 파고들어 박스 안으로 침투하며 쏜 슛은 골대 위로 크게 벗어났다. 독일은 전반이 끝날 때까지 우세를 이어갔지만 득점으로 연결하지 못했다.

Soccer Football - Nations League - Group A2 - Germany v Greece - WWK Arena, Augsburg, Germany - September 27, 2026 Germany's Joshua Kimmich and Hennes Behrens look dejected after the match REUTERS/Angelika Warmuth

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독일은 하프타임 이후에도 계속해서 경기를 지배했지만 좀처럼 상대 골문을 열지 못했다. 조급해진 독일은 더욱 수비라인을 끌어올렸다. 그리스가 역습으로 활용할 수 있는 공간이 열리기 시작했다. 그리스는 크리스토스 촐리스가 후반 28분 좋은 선제골 기회를 잡았지만 마지마 결정적인 패스가 동료에게 연결되지 않았다. 그리스의 결승골은 1분 후 나왔다. 촐리스가 왼쪽 측면을 파고든 뒤 시도한 컷백 패스가 꺾이면서 박스 외곽에 있던 쿠르벨리스에게 이어졌다. 그의 슛은 키미히(독일)를 맞고 굴절돼 골대 안으로 빨려들어갔다.

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Greek players celebrate first goal during the UEFA Nations League soccer match between Germany and Greece in Augsburg, Germany, Sunday, Sept. 27, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)

독일은 실점 이후 파상공세를 펼쳤지만 끝내 동점골을 뽑지 못했다. 그나브리, 스타흐 등을 조커로 투입했지만 상대 골문을 열지 못했다. 클롭 감독은 아쉬움을 남긴 채 고개를 숙였다.

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독일의 다음 상대는 세르비아와의 네이션스리그 3라운드 홈 경기(10월 2일)다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com