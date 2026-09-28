"할머니! 많이 늦었지만 약속 지켰죠?" '韓 국대 데뷔' 초신성 김민수의 지극한 효심, 특별한 첫 유니폼 선물 '뭉클+감동'

출처=김민수 인스타그램 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 에콰도르전을 통해 대한민국 축구 A대표팀에 데뷔한 한국 축구 초신성 김민수(20·레인저스)가 외박을 받아 달려간 곳은 할머니 곁이었다.

로베르트 모레노 A대표팀 임시감독은 지난 24일 수원에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기를 3대0 완승으로 마치고 이날 국가대표팀 데뷔전을 치른 김민수를 포함한 선수단 전원에 25일 외박을 지시했다.

이에 태극전사들은 가족, 친구 등과 따뜻한 휴식을 취하러 선수단 숙소를 잠시 떠났고, 유럽파 김민수 역시 모처럼 가족과 시간을 보낸 것으로 보인다. 김민수는 지난 25일 개인 SNS를 통해 할머니와 나란히 있는 사진 한 장을 올렸다. 할머니 위에는 국가대표팀 27번 유니폼이 가지런히 놓여있다. 김민수가 에콰도르전 때 입었던 유니폼이다.

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김민수는 "할머니! 많이 늦었지만 약속 지켰어요. 사랑해요♥"라고 적었다. 여기서 말한 '약속'은 어릴 적 '국가대표 선수가 되겠다'라는 다짐을 일컫는 것으로 보인다. 김민수는 10살이던 2016년 스페인으로 축구 유학을 떠나 근 10년간 고된 타지 생활을 했다. 스페인 축구에서 치열한 경쟁을 이겨낸 끝에 프로 선수로 발돋움했고, 꿈에 그리던 태극마크까지 달았다.

사진=김민수 SNS 캡처

김민수는 모레노호 1기 30명 명단에 깜짝 발탁돼 한국이 오현규(베식타시) 손흥민(LA FC)의 연속골로 2-0 앞선 후반 30분 송민규(나시오날)와 교체돼 꿈꾸던 A대표팀 데뷔전을 치렀다. 투입 직후 볼 터치 미스로 상대에게 슈팅을 내주는 장면도 있었지만, 결과엔 영향을 미치지 않았다. 한국은 2026년 북중미월드컵 실패 후 역대급 위기를 맞은 한국은 후반 41분 이동경(울산)의 쐐기골로 3대0 승리하며 분위기 반등에 성공했다.

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김민수는 경기 후 "일단 뽑아주신 감독님께 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶다. 짧은 (출전)시간이었지만 정말 꿈꿔왔던 시간이었다"라고 소감을 말했다. 이어 "A매치 데뷔전이라 긴장이 안 됐다고 하면 거짓말이다. 정말 긴장이 많이 됐다. 유럽 프로 데뷔전보다 오늘이 더 떨리지 않나 싶다"라며 "대표팀의 무게가 얼마나 큰지 알기 때문에 더 노력해서 이곳에 있을 만한 가치를 증명해야 되지 않을까 생각한다"라고 했다.

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김민수는 지난 여름 이적시장을 통해 스페인 지로나에서 이적료 1000만유로(약 154억원) 거액에 스코틀랜드 명문 레인저스 유니폼을 입었다. 그는 대표팀 합류 전 폭발적인 활약으로 현지팬뿐 아니라 국내 팬들의 눈길도 사로잡았다. 손흥민의 슈팅 능력과 박지성의 인텐시티를 두루 장착했다는 평가를 받고 있다.

김민수. 사진(수원)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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우상 손흥민과 한 그라운드를 누빈 김민수는 "대표팀 형들은 유럽에서 (실력을)증명했다. 정말 존경하는 형들이기 때문에 어떻게 하면 더 배울까를 생각했다. 훈련하면서 배웠던 것 같다"라고 했다. 훈련 중 골을 넣고 손흥민의 '찰칵 세리머니'를 펼친 김민수는 남은 A매치 3연전에서 데뷔골을 넣으면 '찰칵 세리머니'를 할 계획이 있느냐는 질문엔 "흥민이형에게 물어봐야 할 것 같다"라며 재치있게 답했다. A매치 데뷔골은 할머니에게도 특별한 선물이 될 터다.

김민수는 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열릴 FIFA 랭킹 20위 우루과이와의 두번째 친선경기에서 출격 명령을 기다린다. 모레노 감독은 27일 사전 기자회견에서 최대한 많은 선수에게 기회를 부여하고 싶다며 로테이션 가능성을 암시했다. 에콰도르전에서 비록 대승을 거뒀음에도 측면 공격에 대한 아쉬움을 드러낸 만큼 김민수 황희찬(샬케) 등을 우선 기용할 수도 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com