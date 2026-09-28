韓 축구 에이스 이강인 '공개 저격' 논란! 소신 발언 나왔다…알렉스 바에나 "그 소동은 떼쓰는 모습처럼 보였다"

사진=AFP 연합뉴스

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'마드리드 더비' 여파가 계속되고 있다.

스페인 언론 '마르카'는 28일(이하 한국시각) '알렉스 바에나(아틀레티코 마드리드)가 레알 마드리드와의 경기 뒤 벌어진 일들의 원인에 대해 확고한 견해를 밝혔다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 2대1로 이겼다. 아틀레티코 마드리드(5승1무1패)는 3연승을 질주하며 2위로 뛰어올랐다.

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마드리드를 연고로 하는 두 팀의 대결인 만큼 치열한 격돌이 벌어졌다. 레알 마드리드는 후반 5분 딘 하위선의 퇴장 악재를 경험했다. 논란의 장면도 있었다. 아르다 귈러(레알 마드리드)를 향한 바에나의 위험한 태클이 있었다. 이강인이 페데리코 발베르데(레알 마드리드)의 발목 태클로 소란이 일기도 했다. 또한, 하프타임엔 안토니오 뤼디거(레알 마드리드)와 모르텐 히울만이 정면 충돌하기도 했다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

바에나는 "그들(레알 마드리드)이 불평하는 것은 졌기 때문이다. 입장이 바뀌었다면 심판 판정 논란에 대해 이렇게까지 말이 많지는 않았을 것이다. 레알 마드리드가 아틀레티코 마드리드에 패하면 경기 자체에 집중하기보다는 다른 핑계를 찾으려 한다. 내게는 확실히 그렇게 보였다. 종이 쪽지들을 꺼내 보인 기자회견에서의 그 소동은 정말이지 떼를 쓰는 모습, 즉 패배를 받아들이지 못하는 태도처럼 보였다"고 말했다. 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독은 경기 뒤 공식 기자회견에서 이강인의 반칙 장면 사진을 꺼내 들고 퇴장을 줘야 했다고 주장했다.

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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그는 "그들은 자신들이 이런 대우를 받는 데 익숙하지 않은 것이다. 그들은 다른 많은 팀이 레알 마드리드 원정을 갈 때마다 겪는 일을 지금 경험하고 있는 셈"이라고 덧붙였다.

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한편, 바에나는 올 시즌 리그 7경기에서 4골-1도움을 기록했다. 스페인 대표팀 소속으로도 맹활약 중이다. 그는 27일 영국 런던의 웸블리스타디움에서 열린 잉글랜드와의 유럽 네이션스리그 그룹A3 대결에서 1골-1도움을 배달하며 팀의 3대2 승리에 앞장섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com