"중국, 이대론 월드컵 꿈도 못 꾼다" 변한 게 없는 中 축구, FIFA 랭킹 85위 약체에 0-3 '충칭 대참사'…19세 흑인 혼혈 MF 국대 데뷔

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[스포츠조선 윤진만 기자]다시 뛰는 중국 축구가 아시안컵을 약 석 달 앞두고 '익숙한 패배'를 당했다.

중국은 27일, 중국 충칭의 롱싱축구경기장에서 열린 뉴질랜드와의 A매치 친선경기에서 전반에만 두 골을 헌납하는 최악의 경기력으로 홈팬 앞에서 0대3으로 대패했다. 지난 3월 호주 멜버른에서 열린 카메룬과의 2026년 국제축구연맹(FIFA) 시리즈에서 0대2로 패한 뒤 3경기 연속 무패(2승 1무)를 달리던 중국은 4경기만에 패했다. 중국이 홈에서 펼쳐진 A매치에서 패한 건 지난해 3월 항저우에서 열린 호주와의 2026년 북중미월드컵 3차예선(0대2 패) 이후 1년 6개월만이다. 뉴질랜드는 FIFA 랭킹 85위, 중국은 92위로, 랭킹은 큰 차이가 없다.

48개국 체제로 바뀐 북중미월드컵 본선 진출에 실패한 중국은 충격 속 지난해 11월 공석인 A대표팀 사령탑을 자국 출신 샤오 지아이 감독에게 맡겼다. 샤오 지아이 감독은 독일 출신 라이네르 마우레르, 스페인 출신 하비 모릴라스 코치와 이탈리아 출신 세르지오 가르겔리 분석관 등 '유럽파'로 스태프를 꾸리며 반등을 노렸다. 하지만 지금까지 크게 달라진 게 없는 듯하다. 지난 24일 충칭에서 열린 9~10월 A매치 4연전의 첫 경기인 몰디브(FIFA 랭킹 172위)전에서 왕지밍(청두 롱청)의 해트트릭 쇼로 3대0 완승을 따냈지만, 사흘만에 고개를 떨궜다.

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경기력은 처참한 수준이었다. 중국은 뉴질랜드전 전반 4분만에 수비수 타일러 빈든(찰턴)에게 '입장골'을 헌납했다. 상대의 이대일 패스, 측면 크로스에 속수무책으로 수비벽이 무너졌다. 전반 29분엔 잉글랜드 4부리그에서 뛰는 공격수 벤 웨인(포트 베일)에게 추가골을 내주며 전반을 0-2로 마쳤다. 후반 37분 오웬 파커-프라이스(외그리테)에게 쐐기골을 허용하며 3골차 대패를 당했다. 중국은 두 차례 결정적인 찬스를 잡은 것에 만족하는 분위기다.

이날 경기에선 중국-아프리카계 혼혈인 황성하오(광저우 레오파드)가 국가대표 데뷔전을 치러 눈길을 끌었다. 나이지리아계 아버지와 중국계 어머니를 둔 황성하오는 2007년생 수비형 미드필더로, 이날 하프타임에 교체투입해 45분간 그라운드를 누볐다. 샤오 지아이 감독은 내년 1~2월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵을 앞두고 새 얼굴을 대폭 실험하고 있다. 중국은 다음달 2일과 6일 팔레스타인, 타지키스탄과 두 차례 더 A매치를 펼칠 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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