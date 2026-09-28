[오피셜]'공개 경고, 가짜뉴스 다루지마' 日 대표팀 모리야스 감독 이례적 발언 "대표팀 선수들에 대한 거짓 보도, 선수들 상처받는다"..'월드컵 기간 중 도안과 시오가이 오보 지적'

Japan's National team football manager, Hajime Moriyasu, speaks to the media at a press conference in Tokyo on July 24, 2026, after agreeing to coach Japan at the next Asian Cup. Japanese media said Moriyasu's contract would expire after the Asian Cup, which takes place in Saudi Arabia from January 7 to February 5. He will step down regardless of Japan's performance at the tournament and be succeeded by current Under-23 boss Go Oiwa, reports said, citing the Japan Football Association. (Photo by JIJI Press / AFP) / Japan OUT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 대표팀 사령탑 모리야스 하지메 감독이 이례적인 반응을 보였다. 그가 일본 매체의 보도에 불쾌감을 드러냈다. 대표팀 선수들에 관한 사실이 아닌 내용을 다뤘다며 재발 방지를 촉구했다.

모리야스 감독은 일본 히로시마에서 베네수엘라와의 친선 경기를 앞두고 열린 사전 기자회견에 참석해 미디어의 보도에 대해 주의를 당부했다. 일본은 28일 베네수엘라와 친선 경기를 갖는다. 앞서 일본은 우루과이와의 친선경기에서 3대1 승리했다.

Japan head coach Hajime Moriyasu bows at the start of a news conference in Tokyo, Friday, July 24, 2026, following the JFA's announcement that Moriyasu will remain in charge through the 2027 Asian Cup before being succeeded by Go Oiwa. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

모리야스 감독이 문제 삼은 보도는 북중미월드컵 기간 중에 나왔다. 일부 매체에서 월드컵 팀 훈련 미드필더 도안 리츠(프랑크푸르트)가 공격수 시오가이 겐토(볼프스부르크)를 향해 위협적인 말을 하면서 바짝 다가섰다는 내용이 보도됐다.

Advertisement

이걸 두고 모리야스 감독은 "회견을 마치기에 앞서 미디어 여러분께 한 가지 부탁드릴 말씀이 있다. 미디어 여러분께는 보도의 자유라는 영역이 있다고 생각하지만, 일부 미디어 보도에서 선수들에 대해 다루면서 사실이 아닌 내용이 보도되고 있다. 그로 인해 선수가 상처를 입는 일이 발생하고 있으므로 선수들이 상처받을 만한 보도는 자제해주었으면 한다"고 밝혔다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Japan's Ritsu Doan in action with Brazil's Lucas Paqueta IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina

그는 도안과 시오가이의 건임을 명시했다고 일본 매체 닛칸스포츠 등 복수의 매체들이 전했다. 모리야스 감독은 "실제 팀 훈련을 할 때 선수들끼리 부딪히는 경우가 있다. 하지만 그때도 건설적인 (코멘트를) 주고받음이 있었을 뿐, 어느 한쪽을 위협하거나 거친 말을 사용해 이야기한 적은 없으며, 그러한 부분은 (보도를)자제해주었으면 한다"고 주장했다. 또 그는 "많은 일본분들, 크게는 전 세계 사람들이 보게 되면서 상처를 받고 있지 않나 생각하며, 동시에 선수들 전체도 이러한 일이 일어나는 것에 대해 모두 상처를 받는다"고 우려했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Gabriel Martinelli consoles Japan's Kento Shiogai after the match as Japan are eliminated and Brazil qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Pedro Nunes

Advertisement

모리야스 감독은 "이러한 일이 발생하면, 선수들이 미디어를 향해 '리스펙트'가 결여되어 있다고 생각할 것이다"라며 "선수들도 여러분께 리스펙트를 가지고 대하고 싶어 하고, 축구의 발전을 함께 만들어 가고자 하는 마음을 갖고 있는 가운데, 그 마음을 꺾는 듯한 행동은 부디 그만두어 주었으면 한다"고 말했다.

Advertisement

모리야스 감독의 임기는 2027년 아시안컵 종료 시점(2027년 2월)까지다. 일본축구협회는 북중미월드컵 이후 모리야스 감독과 6개월 단기 연장 계약을 체결했다. 아시안컵 대회 결과와 상관없이 2027년 3월부터 오이와 고 감독이 후임으로 대표팀 지휘봉을 잡게 된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com