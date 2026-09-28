28년 만의 4강 진출→대한민국과 준결승전…中 자신감 하늘 찌른다 "두려움을 느껴야 할 쪽은 중국 아니다"

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국과의 결전을 앞둔 중국이 자신감을 드러냈다.

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 한국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다.

중국은 8강전에서 태국을 3대0으로 잡고 28년 만에 아시안게임 4강에 진출했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. U-23 연령 제한을 둔 이후로는 처음이다.

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최근 중국 연령별 대표팀은 상승 가도에 들어섰다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 아시아축구연맹 U-23 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 당시 멤버들이 이번 대회 주축이다. 여기에 이번 대회에선 장위닝, 우시, 주천제 등 '와일드카드'(24세 이상 선수)까지 묶어 신바람을 내고 있다.

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

중국 언론 '신화통신'은 27일 '중국이 28년 만에 4강에 올랐다. 최종 스코어 외에도 주목할 점은 안토니오 감독의 경기 중 판단력, 즉 전술 변화를 통해 또 다시 성공했다는 사실이다. 변화의 핵심은 선발 라인업과 전술에 있다. 중국은 조별리그 세 경기에서 동일한 명단을 고수했다. 하지만 토너먼트에서 과감하게 4명을 교체했다. 중국은 변화를 통해 조별리그에서 보여줬던 비교적 실용적인 역습 위주의 전술에서 벗어나 강한 전방 압박과 공격적인 플레이를 앞세운 보다 능동적인 전략으로 전환했다. 이러한 전술적 변화는 즉각적인 성과로 이어졌다. 중국은 경기 내내 태국을 압도하며 16차례 슈팅(유효 슈팅 12)을 기록했다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 안토니오 감독은 전술 변화의 이유로 "이전 경기들에서 공격수들은 경기장 전역을 누비며 엄청난 노력을 쏟아부었다. 연이은 경기에서 그런 높은 강도를 계속 유지하기란 매우 어렵다. 서로 다른 특성을 가진 선수들을 기용해 공격진에 새로운 활력을 불어넣을 필요가 있었다. 단순히 로테이션을 위한 로테이션을 하지 않는다. 각 경기의 구체적인 요구 사항에 가장 적합한 선수를 선택할 뿐"이라고 설명했다.

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사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

'신화통신'은 '오랜 기간 다져온 결속력에서 비롯된 팀워크도 변치 않는 요소다. 안토니오 감독은 2018년부터 팀을 이끌어왔다. 선수들은 감독의 전술적 의도와 포메이션 변화를 깊이 이해하고 있다. 이러한 팀워크는 실제 경기력으로 나타난다. 성공을 거듭하며 자신감도 커지고 있다. 중국 축구의 전반적인 경쟁력을 끌어올리는 것은 하루아침에 이루어질 수 있는 과제가 아니다. 매 경기 세밀한 부분까지 충실히 수행해 나간다면, 승리와 성과는 자연스럽게 뒤따를 것'이라고 덧붙였다.

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이 매체에 따르면 쉬빈은 "승리들이 경기장에서의 자신감에 큰 영향을 미쳤다. 경기 흐름이 변할 때도 확신을 가지고 대처한다. 상대가 누구든, 두려움을 느껴야 할 쪽은 우리가 아니라고 생각한다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com