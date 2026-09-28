[오피셜] 손흥민 대한민국서 날벼락 소식, LAFC 초유의 감독 경질...9개월 만에 파격 결단

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 지도하던 LAFC 감독이 경질됐다.

LAFC는 28일(한국시각) 공식 채널을 통해 마크 도스 산토스 감독의 경질을 발표했다. 구단은 'LAFC는 오늘 심사숙고 끝에 도스 산토스 감독과의 결별을 결정했다고 발표했다'고 전했다.

존 토링턴 공동 구단주이자 단장은 "도스 산토스 감독은 수년간 이 구단에 많은 것을 헌신했으며, LAFC를 향한 그의 열정과 배려, 공헌에 깊이 감사한다. 그와 그의 가족의 앞날에 행운이 가득하기를 기원한다"며 도스 산토스 감독에게 작별 인사를 건넸다.

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더불어 구단은 '새로운 정식 감독 선임 작업을 시작하는 대로 임시 코칭스태프 운영 계획에 대한 소식을 추후 공지할 예정'이라고 발표했다.

도스 산토스 감독은 스티븐 체룬돌로 감독이 팀을 떠난 뒤 수석코치에서 사령탑으로 승격됐다. 코치진 내부에서 지휘봉을 넘겨받은 만큼 연속성을 기대하는 목소리도 있었지만, 선임 당시부터 논란이 따랐다. 정식 감독으로서 보여준 경력이 매우 부족하다는 지적이 나왔기 때문이다. 구단의 결정을 두고 팀을 이끌 경험이 충분한지 의문을 제기하는 시선이 적지 않았다.

시즌 초반은 순조로웠다. LAFC는 연승을 달리며 우려를 잠재우는 듯했다. 초반 상승세를 타면서 기대감도 커졌다.

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하지만 분위기는 오래가지 않았다. 손흥민과 드니 부앙가의 활용법을 둘러싼 논란이 불거졌다. 두 선수의 장점을 어떻게 극대화할지에 대한 해법이 보이지 않는다는 지적이 이어졌고, 전술적 완성도에 대한 의문도 커졌다. 여기에 컵대회까지 병행하면서 LAFC는 문제점을 쉼 없이 노출했다. 일정이 빡빡해질수록 팀의 약점은 더 선명하게 드러났다.

성적은 2026년 월드컵 휴식기에 들어가기 전부터 추락하기 시작했다. 연승으로 시작한 시즌의 흐름은 완전히 꺾였고, 팀은 좀처럼 반등의 계기를 찾지 못했다.

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월드컵 휴식기는 재정비의 기회로 여겨졌다. 실제로 재개 이후 LAFC가 반등하는 것처럼 보이던 시기도 있었다. 그러나 이는 오래 이어지지 못했다. 팀은 다시 하락세를 탔고, 휴식기 전후로 같은 문제가 반복된다는 비판이 나왔다.

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이런 흐름 속에서 LAFC를 우승 후보로 바라보는 시선은 사실상 사라졌다. 시즌 초반 연승으로 쌓았던 기대는 옛말이 됐다. 결국 구단은 결단을 내렸다. 플레이오프를 앞두고 사령탑을 교체하는 승부수를 던진 것이다.