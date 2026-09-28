[우루과이전 현장라인업]흐름 탄 모레노호, 우루과이전서 '손흥민 오현규 투톱+이강인 우윙' 전격 가동…김봉수 깜짝선발→황인범 엔트리 제외

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 손흥민과 이강인이 훈련을 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]'천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 가세한 모레노호 1기 두번째 선발 명단이 공개됐다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열리는 우루과이와의 A매치 친선경기에서 '필승 선발 라인업'을 꺼냈다.

모레노식 4-4-2에서 투톱을 이룰 공격수 듀오는 '캡틴' 손흥민(LA FC)과 오현규(베식타시)다. 지난 24일 에콰도르와의 A매치 4연전 첫 경기에서 그림같은 프리킥 골로 개인통산 A매치 57호골을 쏘며 역대 1위인 '차붐' 차범근 전 감독의 최다골 기록을 1골차로 추격한 손흥민은 두 경기 연속골이자 58호골을 노린다. 이날 상암벌에서 다시 한 번 오현규와 최전방에서 호흡을 맞춘다.

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이강인은 주 포지션인 우측 윙어로 선발 출격한다. 지난 에콰도르전에선 컨디션 보호 차원에서 명단 제외돼 관중석에서 한국이 오현규 손흥민 이동경(울산)의 연속골로 3대0 대승을 거두는 모습을 지켜봤다. 이강인은 모레노 감독이 요구하는 대로 11명이 똘똘 뭉쳐 원팀으로 뛰는 모습이 인상적이었다고 평했다.

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 모레노 감독과 이강인이 훈련 전 펼쳐진 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

모레노 감독은 27일 기자회견에서 이강인의 활용법에 대해서 "시즌 초 스페인 무대에서 최고의 모습을 보여주는 이강인을 다른 위치(포지션)에 세우는 것은 무모한 일"이라며 선발 기용을 예고한 바 있다.

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이번 A매치 4연전에 최대한 많은 선수에게 기회를 주고 싶다는 뜻을 밝힌 모레노 감독은 전반적으로 큰 변화보단 연속성을 택했다. 지난 에콰도르전과 비교해 네 자리를 바꿨다. 가장 눈에 띄는 변화는 중원이다. 수비형 미드필더 박진섭(저장)을 대신해 김봉수(대전)가 낙점을 받았다. 박스 투 박스 미드필더로 변신한 베테랑 이재성(마인츠)과 중원에서 호흡을 맞춘다. 김봉수는 에콰도르전에서 후반 교체투입해 예리한 침투패스로 이동경의 쐐기골을 도운 바 있다.

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미드필더진은 이강인 김봉수(대전) 이재성(마인츠) 황희찬(샬케)로 꾸려진다. 포백은 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 김민재(바이에른 뮌헨) 이태석(아우스트리아 빈)이 맡는다. 조현택(울산) 대신 이태석이 기회를 받았다. 김승규(FC도쿄)가 그대로 골키퍼 장갑을 낀다.

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조현우(울산) 구성윤(서울) 김태현(가시마) 김태현(전북) 최준(서울) 김건희(인천) 조현택 조위제(전북) 박진섭 송민규(나시오날) 김민수(레인저스) 정승원 박태준(김천) 이동경 오세훈(시미즈)이 벤치에 대기하고, 컨디션 난조를 보인 미드필더 황인범(포르투)은 백승호(버밍엄시티) 송범근(전북)과 함께 엔트리에서 제외됐다.

FIFA 랭킹 32위인 한국은 랭킹 20위 우루과이를 상대로 역대 전적에서 1승 2무 7패로 열세다. 지난 2022년 카타르월드컵 조별리그에서 0대0으로 비겼으나, 이듬해 상암에서 열린 친선경기에서 1대2로 졌다.

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다만 우루과이는 24일 일본 원정에서 1대3으로 패하며 A매치 8경기 연속 무승 늪에 빠졌다. 2026년 북중미월드컵에서도 무승으로 조별리그 탈락한 우루과이는 아시아 투어를 앞두고 디에고 포를란 감독을 선임해 분위기 반전을 노리고 있다.

우루과이는 4-4-2 포메이션으로 다윈 누녜스(알 디리야)와 히오르히안 데 아라스카에타(플라멩구)를 투 톱 위치에 세우고, 브라이언 로드리게스(클럽 아메리카), 루카스 토레이라(갈라타사라이), 로드리고 벤탄쿠르(토트넘), 막시밀리아노 아라우호(스포르팅)로 미드필더진을 구성했다. 기예르모 바렐라(플라멩구), 로날드 아라우호(리버풀), 마티아스 올리베라(나폴리), 호아킨 피케레스(파우메이라스)가 포백을 꾸리고, 크리스토퍼 피어마린(아틀레티코 부카라망가)가 골문을 지킨다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com