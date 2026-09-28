'AT 마드리드 7번 버전' 이강인, "최고의 자리에 배치" 모레노의 선택은 '우측 윙어'...관건은 손흥민-오현규 투톱과의 호흡

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 이강인이 훈련 전 펼쳐진 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 이현석 기자]모레노호의 진정한 에이스, 이강인이 본격 출격한다.

대한민국 축구 A대표팀은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 우루과이와 9~10월 A매치 두 번째 경기를 치른다.

다시 한 번 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 손흥민과 오현규가 공격 선봉을 맡고, 이강인 김봉수 이재성 황희찬이 미드필더진에 늘어섰다. 설영우 김민재 이한범 이태석이 포백을 꾸리고, 김승규가 골키퍼 장갑을 낀다.

Advertisement

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 이강인이 김태현(전북)을 잡기 위해 움직이고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

첫 경기는 절반의 성공이었다. 로베르트 모레노 감독이 임시 감독으로 부임하고 치른 첫 맞대결 상대는 에콰도르, 포메이션은 공언했던 4-4-2로 나섰다. 전반에는 역동성을 강조하며 롱볼로 경기를 운영했다. 다만 공격까지의 작업이 매끄럽지 못했다. 필드 플레이어 10명이 모두 멈추지 않고 달렸으나, 위협적인 기회는 거의 나오지 못했다. 후반을 앞두고 빠르게 전술 변화에 돌입했다. 반면 후반에는 세심한 조정을 통해 공격에서 성과가 나왔다. 선발로 출전한 손흥민 오현규가 모두 골맛을 봤다. 교체 투입된 이동경이 쐐기를 박으며 3대0, 시원한 대승이 나왔다. 아쉬움도 있지만, 결과와 가능성을 챙긴 모습이었다.

우루과이를 상대로는 선발진에 변화가 있었다. 가장 중요한 포인트는 역시 이강인이다. 지난 경기 명단 제외됐던 이강인이 선발 명단에 이름을 올렸다. 앞서 사전 기자회견에서 모레노 감독은 이강인 활용법을 밝혔다. 그는 "이강인에게 제가 기대하는 것은 소속팀에서 보여주고 있는 최고의 모습을 대표팀에서 그대로 보여주는 것이다. 이강인은 소속팀에서 좋은 모습 보여주고, 스페인에서 뛰어난 활약을 하고 있다. 최고의 모습을 보여주는 위치와 다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모하다고 생각한다. 제가 기대하는 것은 모두가 기대하는 것과 같다"고 말했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

Advertisement

기대와 다르지 않았다. 이강인은 4-4-2 포메이션의 우측 윙어로 선발 명단에 이름을 올렸다. 이미 마요르카 시절 4-4-2의 윙어로서 활약한 바 있는 이강인은 현재 아틀레티코 마드리드에서도 최전방과 우측 윙어를 오가며 활약 중이다. 활용법이 완전히 같을지는 미지수다. 이강인은 아틀레티코에서는 우측에서 자리하는 시간도 많지만, 최전방에서 직접 슈팅을 시도하는 횟수가 많았다. 공격진과 유기적은 움직임을 통해 중앙과 측면을 오가며 상대 수비를 공략했다. 한국은 아틀레티코와 공격진 구성이 다르다. 손흥민-오현규 투톱이 이강인과 어떤 호흡을 보여줄지도 경기 내내 관심을 받을 예정이다.

Advertisement

관심을 모았던 중원 구성은 황인범, 백승호가 명단 제외되며, 이재성과 김봉수가 호흡을 맞춘다. 김봉수는 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 이후 1년2개월 만에 대표팀에 합류했다. 수비에서의 적절한 압박, 왕성한 활동량, 공을 지키는 능력이 돋보이는 선수, 지난 에콰도르전 교체 출전임에도 자신의 장기를 한껏 발휘해 눈도장을 받았다. 이재성과 중원 밸런스를 맞출 것으로 보인다.

Advertisement

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com