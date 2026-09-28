에콰도르전 무실점 수비 사라졌다...'남미 강호' 한 방에 또 실점한 한국, 우루과이전 0-2로 끌려가(전반 27분)

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 데 아라스카에타가 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]모레노호 수비가 빈틈을허용해 추가실점을 허용했다.

대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 9~10월 A매치 두 번째 친선경기 전반에만 0-2로 끌려가고 있다.

로베르트 모레노 임시감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 손흥민과 오현규가 공격 선봉을 맡고, 이강인 김봉수 이재성 황희찬이 미드필더진에 늘어섰다. 설영우 김민재 이한범 이태석이 포백을 꾸리고, 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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전반 초반 팽팽한 흐름 속 한국이 득점을 노렸다. 이강인과 오현규 등이 번갈아 상대 골문을 노렸다. 하지만 선제골은 우루과이에서 먼저 터젼 나왔다. 전반 13분 낮은 위치에서 공을 뺏긴 후 전해진 패스가 이한범과 김민재 사이를 파고든 다르윈 누녜스에게 닿았고, 누녜스의 슈팅은 득점으로 이어졌다.

모레노호는 곧바로 추가 실점도 허용했다. 전반 27분 우루과이의 한 방이 날카로웠다. 박스 정면에서 패스를 받은 아라스카에타의 슈팅이 골문 구석을 정확하게 찔렀다. 수비의 안일한 대처, 김승규가 몸을 날렸으나 막지 못했다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

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