새 감독 3-0, 손흥민-이강인 다 뛰어도 매진 실패...한국 축구의 근본적인 고질병, 감독만의 문제 아니다

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]모레노호 두 번째 경기, 직전 대승에도 불구하고 관중석은 썰렁했다. 감독이 바뀌어도 매진은 요원했다.

대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 9~10월 A매치 두 번째 친선경기를 치르고 있다.

앞서 24일 수원월드컵경기장에서 로베르트 모레노 임시감독 체제에서의 첫 걸음을 승리로 장식했다. 오현규, 손흥민, 이동경의 릴레이 득점으로 3대0 대승을 거뒀다. 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 이후 소방수로 나선 모레노 임시 감독에 대한 기대감을 키울 수 있는 경기였다. 그렇기에 이어질 우루과이전에 만원 관중에 대한 전망도 커졌다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 붉은악마가 열띤 응원전을 펼치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

하지만 한국 축구는 여전히 '그 나물의 그 밥'이었다. 지난 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르전은 3만3953명이 들어찼다. 28일 열린 서울월드컵경기장도 여전히 빈자리가 적지 않았다. 온라인 판매분이 4만3000장이고, 현장에서 추가 판매가 이뤄져서 4만6000명 내외가 예상된다는 것이 대한축구협회 관계자의 귀띔이다.

모레노호의 상암벌 첫 경기, 손흥민과 이강인 등 대표팀 슈퍼스타들의 선발 출전 등의 요소를 고려하면 아쉬운 현실이다. 또 매진까지는 갈 길이 멀다. 한국 축구에 대한 떨어진 관심도, 현장에서의 부족한 응원은 새 감독 부임 효과로 단숨에 해결할 수 없었다.

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누구 한 명의 문제만으로 보기는 어렵다. 수년간 이어진 A매치 매진 신화는 이미 꺾인 지 오래다. 지난해 3월 고양에서 열린 오만전(3만 5212명)을 시작으로 관중은 확실히 감소세다. 10월 파라과이전에는 2만2206명만 입장했다.

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결국 축구인들의 제 살 깎아먹기가 한구 축구의 불신으로 이어졌다. 산업이 무너지고 있다는 방증이다. 한국 축구가 가진 근본적인 해결 과제다. 한국 축구는 모레노호에서도 안갯속이다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com