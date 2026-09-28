"이게 대체 무슨 축구야" 모레노호 최악이다, 2경기만에 드러난 '4-4-2' 문제점, 우루과이에 탈탈 털리며 전반 0-3 끌려가→'상암 대참사' 조짐[상암 전반리뷰]

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 답답한 표정으로 주심을 바라보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]'최악'이다. 모레노호 4-4-2가 두 경기만에 문제점을 보였다. 대참사 조짐이다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 감독이 이끄는 한국은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 A매치 친선경기에서 전반 45분간 득점 없이 다윈 누녜스(알 디리야), 히오르히안 데 아라스카에타, 길레르모 바렐라(이상 플라멩구)에게 연속 실점하며 충격적으로 0-3으로 끌려가고 있다. 모레노 감독은 '천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)과 돌파형 윙어 황희찬(샬케)를 양 날개에 배치하고 1차전에서 득점을 합작한 손흥민(LA FC) 오현규(베식타시)를 투톱에 배치하는 공격적인 라인업으로 우루과이 골문 공략에 나섰지만, 이렇다 할 찬스를 만들지 못한 채 고전했다. 지난 24일 수원에서 열린 에콰도르와의 첫 경기와 마찬가지로 전반 45분은 또 '삭제'됐다. 당시엔 후반 오현규 손흥민 이동경(울산)의 연속골로 후반 대반등에 성공하며 3대0 승리했다. 하지만 FIFA 랭킹 20위인 우루과이는 강도 높은 압박, 경기 운영, 공격 전개 등에서 에콰도르보다 한 차원 높은 플레이를 펼치고 있다. 전반 유효슛은 단 한 차례도 없었다.

모레노 감독은 에콰도르전과 비교해 선발 네 자리를 바꿨다. 측면에 포커스를 맞췄다. 4-4-2 포메이션에서 손흥민 오현규와 공격진에서 호흡을 맞출 날개로 이강인 황희찬을 선택했다. 이강인의 플레이메이킹 능력과 황희찬의 돌파를 적극적으로 활용하겠다는 복안이었다. '이을용 아들'인 레프트백 이태석(아우스트리아 빈)도 선발 기용했다. 이재성(마인츠)의 중원 파트너로는 김봉수(대전)가 깜짝 기용됐다. 황인범(포르투) 백승호(버밍엄시티)은 부상으로 이날 엔트리 제외됐다. 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 김민재(바이에른 뮌헨) 이태석이 포백을 꾸렸다. 김승규(FC도쿄)가 두 경기 연속 선발 기회를 잡았다.

Advertisement

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 데 아라스카에타가 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

경기 3분만에 첫번째 위기를 맞았다. 한국 수비 뒷공간을 파고드는 막시밀리아노 아라우호를 향한 침투 패스에 한국 수비벽이 무너졌다. 아라우호는 박스 안 가운데 지점을 향해 컷백을 시도했고, 김민재가 가까스로 공을 건드리며 슈팅까진 내주진 않았다. 공격진에선 황희찬의 몸놀림이 가벼워보였다. 7분, 황희찬이 탈압박 후 우측 오현규에게 패스를 열어줬다. 하나 오현규의 방향 전환 패턴을 읽은 수비수의 영리한 대처에 공격은 무위에 그쳤다. 우루과이는 만만치 않았다. 7분 브라이언 로드리게스의 중거리 슈팅은 골대를 벗어났다. 8분, 오벼래핑에 나선 이태석이 문전을 향해 크로스를 찔렀으나, 이 역시 수비에 막혔다. 10분간 이강인은 단 3차례 볼터치만을 기록했다.

11분, 이한범, 김봉수, 이강인으로 이어지는 패스웍으로 우루과이 수비진을 위협했다. 이강인의 로빙 패스가 박스 안 오현규 쪽으로 향했지만, 수비수가 빠르게 걷어냈다. 이어진 공격 찬스에서 이강인의 중거리 슈팅은 수비에 다리에 맞고 굴절돼 골문 안으로 향하지 않았다.

Advertisement

기회 뒤에 위기를 맞았다. 13분, 첫 실점을 기록했다. 한국 진영 페널티 박스 외곽 좌측 대각선 지점에서 상대의 전진패스를 끊기 위해 설영우가 발을 뻗은 게 화근이었다. 공은 설영우의 발에 맞고 옆으로 흘렀다. 이를 이한범이 다시 태클로 저지했으나, 데 아라스카에타가 공을 낚아챘고, 박스 안으로 침투하는 누녜스에게 스루패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 누녜스가 침착한 오른발 슛으로 한국 골망을 갈랐다.

Advertisement

반격에 나선 한국, 17분 황희찬과 손흥민이 공을 주고 받으며 기회를 엿봤다. 황희찬이 빠른 돌파로 상대 진영 좌측 깊숙한 곳까지 침투했으나, 박스 안으로 공이 연결되진 못했다. 같은 공격 패턴이 반복되며 답답함을 느끼던 전반 27분, 추가 실점이 터졌다. 페널티 아크 부근에서 데 아라스카에타가 골문 좌측 하단을 노리고 찬 오른발 중거리 슛이 그대로 골망에 꽂혔다.

Advertisement

한국 중원은 우루과이의 강한 압박에 힘을 쓰지 못했다. '에이스' 이강인의 전진패스마저 툭툭 끊겼다. 전반 막바지 이강인과 황희찬의 위치를 바꿔 추격에 나섰지만, 여의치 않았다. 급한 쪽은 한국인데, 전반 40분 이후 공을 더 많이 소유한 건 우루과이였다. 한국과 달리 우루과이의 패스웍은 끊기는 법이 거의 없었다. 그러던 전반 43분 3번째 실점까지 헌납했다. 김민재가 전진수비에 나선 가운데, 김민재 뒷쪽으로 흐른 공을 잡은 풀백 바렐라가 단숨에 한국 박스 안까지 침투한 후 오른발로 세 번째 골을 작성했다. 전반은 0-3으로 끝났다. 경기장 공기가 차가워지고 있다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 붉은악마가 열띤 응원전을 펼치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/