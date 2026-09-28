"크로스 올려야죠!" 분노 유발 SON…'터치 23회' 캡틴 손흥민은 보이지 않았다

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)의 모습은 보이지 않았다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 친선경기를 치르고 있다. 한국은 전반에만 세 골을 내주며 0-3으로 밀렸다.

한국은 4-4-2 포메이션을 활용했다. 손흥민과 오현규(베식타시)가 공격을 이끌었다. 중원은 황희찬(샬케) 김봉수(대전) 이재성(마인츠) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 위치했다. 포백엔 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 김민재(바이에른 뮌헨) 이태석(아우스트리아 빈)이 자리했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

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모레노 감독의 두 번째 경기였다. 지난 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 첫 경기에선 3대0으로 이겼다. 당시 승리 주역 중 한 명은 '캡틴' 손흥민이었다. 그는 팀이 1-0으로 앞서던 후반 13분 그림같은 프리킥 득점으로 개인 통산 A매치 57골을 꽂아 넣었다. 손흥민은 이번 경기에서 두 경기 연속골이자, 58호골을 노렸다. 손흥민이 한 골을 더 넣으면 '레전드' 차범근 전 대표팀 감독의 최다골과 어깨를 나란히한다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이날 선발로 나선 손흥민은 제대로 된 터치 한번 제대로 하지 못했다. 오히려 잦은 실수로 한국의 공격 흐름을 깼다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 전반 18분 이강인과의 패스 플레이에서 실수를 범했다. 상대가 그 틈을 타 공을 잡았고, 김봉수가 파울로 가까스로 막아냈다. 손흥민은 한국이 0-2로 밀리던 후반 31분 슈팅을 시도했다. 하지만 상대 수비 정면으로 향해 아쉬움을 남겼다. 반 박자 느린 움직임 탓에 그의 슈팅 궤적이 읽힌 것이다. 손흥민은 전반 내내 제 몫을 하지 못한 채 제자리만 빙빙 돌았다. 급기야 구자철 해설위원이 답답함을 숨기지 못한 채 "크로스를 올렸어야 한다"고 말하기도 했다. 손흥민을 도와야 할 황희찬의 움직임도 아쉽긴 마찬가지였다.

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축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 전반 45분 동안 터치 23회에 그쳤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com