"형님들 왜 이래?" '모레노호' 졸전에 '이민성호' 동생들 사기 떨어질라…아시안게임대표팀 30일 준결승 앞두고 열린 A매치 우려↑

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 최만식 기자] "형님들 왜 이러십니까. 거사 앞두고 있는데…"

2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 바라 보는 동생들, '이민성호'에도 불길한 친선경기였다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 축구 아시안게임대표팀은 오는 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다.

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한국은 이번 대회에서 아시안게임 4연패에 도전한다. 중국전이 분수령이 될 수밖에 없는 상황이다.

일본에서 막바지 구슬땀을 흘리고 있는 동생 국가대표들은 고국에서 28일 열린 A대표팀과 우루과이의 친선경기에 관심을 갖기에 충분했다.

25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 팀 두번째 골을 넣은 한국 김지수가 동료들의 격려를 받고 있다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 누녜스가 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

앞서 24일 열린 에콰도르와의 친선경기, 로베르트 모레노 임시감독의 데뷔 무대에서 3대0 쾌승을 추석 선물로 안겼던 터라 기대감도 더 컸다. 고국에서 전해진 승리의 기운이 일본 열도에도 전해져 금메달을 향한 후배들의 질주에 든든한 길잡이가 되길 바란 건 대다수 축구팬들의 바람이기도 했다.

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하지만 그런 기대는 너무 일찍, 처참하게 무너졌다. A대표팀은 28일 가진 우루과이와의 경기에서 전반에만 무려 3골을 허용하며 전반을 마쳤다.

실점 상황을 보면 후반 대량 실점이 걱정될 만큼 기대 이하였다. 수비 조직력은 물론 흔히 말하는 정신력, 투지도 찾기 힘든 모습이었다.

준결승 출격을 앞둔 '이민성호'에도 사기를 떨어뜨리는 요인이 되지 않을까 걱정하는 의견도 나왔다.

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북중미월드컵 이후 가라앉은 축구 열기를 아시안게임에서 다시 끌어올리기 위해 안간힘을 쓰고 있는 가운데, 하필 이 중요한 시기에 A대표팀의 졸전은 충격이 더 컸다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com