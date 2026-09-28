'충격과 공포의 45분' 대한민국 오합지졸 0-3 대참사...'공수 밸런스 강조' 모레노 원칙 어디있나

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김대식 기자]충격적인 전반전이다. 오합지졸의 모습이 보이기 시작했다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 감독이 이끄는 한국은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 A매치 친선경기에서 전반 45분간 득점 없이 다윈 누녜스(알 디리야), 히오르히안 데 아라스카에타, 길레르모 바렐라(이상 플라멩구)에게 연속 실점하며 충격적으로 0-3으로 끌려가고 있다.

에콰도르전 3대0 대승의 기운을 받아 우루과이전에 대한 기대감은 컸다. 에이스 이강인도 선발 명단에 복귀했다.

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그러나 경기 초반부터 중앙에서 후방까지 전부 흔들렸다. 황인범이 결장한 가운데, 새롭게 조합이 된 중원 조합 김봉수와 이재성은 안정적으로 볼을 소유하지 못했다. 수비진 역시 공을 전방으로 보낼 때 너무 예상되는 패스만 시도했다. 압박 타이밍이 좋은 우루과이 미드필더진은 패스가 조금이라도 느리면 바로 달라붙어 압박해 소유권을 찾아왔다.

불운했다고도 볼 수 있지만 첫 번째 실점이 이렇게 나왔다. 설영우, 이한범, 이재성까지 수비 과정에서 공을 제대로 방출하지 못하면서 바로 역습을 맞아 다윈 누녜스에게 실점을 허용했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

또 하나의 문제는 공수 전환. 경기 초반부터 템포가 빨랐던 탓일까. 선수들의 간격이 너무 빠르게 벌어졌다. 4-4-2 포메이션은 간격이 조절되지 않으면 그대로 공간을 노출하는 전술이다. 필드 플레이어 10명이 한몸처럼 움직여야만 상대에 공간을 허용하지 않는다.

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한국의 높은 수비라인을 우루과이가 공략하자 김민재-이한범이 주도하는 백포라인은 쳐지기 시작했다. 이때 3선부터 1선까지 모두 공수 간격을 좁혀야 하는데, 멍하니 바라보기만 했다. 앞선 선수들이 내려오지 않을 때 우루과이는 어떻게 4-4-2 포메이션을 요리해야 하는지 알고 있었다.

전반 27분 누녜스의 공간 침투를 살려주는 패스가 전달됐다. 그러자 우루과이 중원 선수들이 전진하면서 공간으로 침투했다. 하지만 한국 3선부터 1선 모든 선수들은 방관했다. 김봉수는 페널티박스 안으로 들어가는 막시 아라우호를 편안하게 지켜봤다. 수비 가담을 위해 내려왔지만 큰 도움이 되지 못했다. 뒤따라 들어오는 히오르히안 데 아라스카에타를 견제하는 선수는 아무도 없었다. 팀 수비가 전혀 되지 않는 모습이었다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

전반 마지막 실점 장면은 총체적인 난국이었다. 전방에서는 압박이 통하지 않았다. 압박이 안되면 자신의 마크맨을 끝까지 책임지는 건 기본 중의 기본. 하지만 이태석은 자신의 마크맨이었던 길레르모 바렐라가 전방으로 침투하는 걸 전혀 쫓아가지 못했다. 그 결과 누녜스를 막고 있던 김민재가 전력 질주로 붙어야 했다.

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김민재의 출발이 이미 늦은 상황에서 어느 누구도 전력질주로 바렐라를 수비하러 뛰어가지도 않았다. 더 충격적인 건 바렐라가 문전으로 침투하는 상황에서 중앙과 반대편은 더욱 심각했다는 것이다. 이한범과 설영우를 제외하면 수비를 도와주러 내려온 선수가 없었다.

선수들의 투지와 에너지 레벨은 우루과이의 상대가 전혀 되지 않았다. 모레노 감독도 잘못이 있다. 선수들이 체력을 따라가지 못한다면 전술 수정이 필요했다. 모레노 감독은 사실상 이를 방관한 셈이다. 전술 수정은 전혀 없었다.

수비만 안된 것도 아니다. 공격에서도 활로를 전혀 찾지 못했다. 우루과이가 내려앉을 때, '전술 천재' 감독에게 기대한 삼자 패턴과 같은 공격 전술은 없었다. 취임 직후 공수 밸런스를 강조한 모레노 감독이지만 45분 동안 대한민국은 공수 밸런스가 전혀 잡힌 팀이 아니었다.