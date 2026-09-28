"이강인, 최고의 자리에 배치" 모레노의 공언, 포지션 말고 활용법은 고민 안 했나...韓 에이스의 '사라진 45분'

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 이현석 기자]자리가 사람을 만든다. 다만 축구에선 자리에 어울리는 역할 지시도 필요하다.

대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 9~10월 A매치 두 번째 친선경기 후반 0-3으로 끌려가는 중이다.

로베르트 모레노 임시감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 손흥민과 오현규가 공격 선봉을 맡고, 이강인 김봉수 이재성 황희찬이 미드필더진에 늘어섰다. 설영우 김민재 이한범 이태석이 포백을 꾸리고, 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다.

Advertisement

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인, 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

첫 술에 배부를 수 없으나, 그럼에도 에콰도르를 상대로 3대0 대승을 거두며 기대 이상의 결과를 챙겼다. 우루과이전은 더 강력해진 전력을 구성했다. 명단 제외된 황인범, 백승호를 비롯해 일부 전력 공백을 제외하면 최정예 라인업을 꾸렸다.

그 중심에 이강인이 있었다. 이강인은 앞서 A매치를 앞두고 리그 경기를 소화하고 왔기에 몸상태가 100%가 아니었다. 모레노 감독은 무리한 기용 대신 첫 경기 명단 제외 후 휴식을 부여했다. 두 번째 경기인 우루과이전을 앞두고 훈련에 완전히 복귀하며 선발 출격 준비를 마쳤다.

Advertisement

모레노 감독은 이강인의 선발 기용과 함께 활용법에 대한 물음에 '최적'이라는 중요한 단어를 꼽았다. 그는 "이강인에게 제가 기대하는 것은 소속팀에서 보여주고 있는 최고의 모습을 대표팀에서 그대로 보여주는 것이다. 이강인은 소속팀에서 좋은 모습 보여주고, 스페인에서 뛰어난 활약을 하고 있다. 최고의 모습을 보여주는 위치와 다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모하다고 생각한다"고 했다. 아틀레티코 마드리드, 디에고 시메오네 감독의 이강인 기용 방식을 벤치마킹해 최대한 활약하겠다는 의사를 내비친 것이다.

Advertisement

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 피케레스 거친 태클에 걸려 넘어지고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

아틀레티코에서 이강인은 공격 전개의 핵심이다. 최전방과 우측을 오간다. 두 포지션 모두 번갈아 나서지만, 고정된 위치는 아니다. 이강인에게 확실한 역할을 주문했다. 센터백과 상대 좌측 수의 사이를 집요하게 흔든다. 우측에서 중앙으로 파고드는 공격 전개, 중앙에서 간결한 드리블과 패스를 통한 위협적인 기회 제공 등 공격에서도 명확한 롤을 알 수 있다. 이 과정에서 이강인을 활용하는 다른 선수들의 움직임도 중요했다. 전방의 공격수들이 측면과 중앙을 오가며 수비를 분산시킨다. 이강인과 함께 측면을 책임지는 수비수, 미드필더들을 전방까지 올려 배치해 공격에서의 위협을 더한다.

Advertisement

하지만 이날 모레노호의 전술에서는 이강인의 번뜸임을 좀처럼 확인하기 어려웠다. 전반 45분은 특히 심각했다. 전반 11분 오현규와 박스 정면에서 연계를 통해 슈팅 기회를 만들어주고, 이후 이어진 공격에서 이강인이 직접 슈팅까지 시도한 단 한 장면만이 유의미했다. 이후 이강인은 공격에서 위협적인 모습을 보여주지 못했다. 이강인의 움직임을 살리기 위한 동료들의 플레이도 찾아보기는 어려웠다. 투톱에 자리한 손흥민, 오현규와의 호흡도 아쉬웠다. 모레노로서는 이강인을 제대로 활용하기 위한 플랜A의 명확한 수립이 주요 과제가 될 전망이다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com