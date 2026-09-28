대한민국 대참사→'아시아 최강' 일본 또 극장승...우루과이 이어 베네수엘라마저 제압, 2-1 승 '우에다 멀티골'

사진=일본축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국이 무너지는 사이, 일본은 또 승리했다.

일본은 28일 일본 히로시마의 에디온 피스 윙 히로시마에서 열린 베네수엘라와의 9~10월 A매치 친선 경기에서 2대1로 승리했다. 우루과이전 3대1 승리에 이어 2연승을 달린 일본이다.

전반전은 잠잠했다. 일본도, 베네수엘라 어느 팀도 우세하지 않은 경기였다.

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일본은 후반 시작과 함께 실점을 허용했다. 루이스 발도가 왼쪽에서 치고 달리면서 일본 수비를 혼자 무력화한 뒤에 중앙으로 볼을 넘겨줬다. 반대편에 있던 케빈 켈시가 절묘하게 돌려놓으면서 선제골을 터트렸다.

사진=일본축구협회

하지만 일본은 곧바로 동점골을 터트렸다. 후반 4분 중앙에서 볼을 끊어낸 뒤에 침착하게 볼을 전개했다. 왼쪽에서 이토 준야가 우에다 아야세를 향해 환상적인 크로스를 넣어주자 우에다가 넘어지면서 마무리했다.

팽팽한 1-1의 균형은 경기 종료 직전에 깨졌다. 일본이 극적으로 추가시간에 페널티킥을 얻어냈다. 키커로는 우에다가 나섰고, 침착하게 성공했다. 일본은 우루과이에 이어 베네수엘라까지 극장 승리를 차지했다. 월드컵 후 2연승을 달렸다.