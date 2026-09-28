마침내 韓 축구 '1위'...골 넣고 못 웃은 손흥민, 대한민국 A매치 역대 최다골 타이 '58골'→'전설' 차범근과 어깨 나란히

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 답답한 표정으로 주심을 바라보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 대한민국 축구 A대표팀 역대 득점 공동 1위로 올라섰다.

대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 9~10월 A매치 두 번째 친선경기에서 1대4로 패배했다. 전반에만 3골, 후반에 1골을 실점한 한국은 손흥민의 골로 1-4로 한 골을 쫓아가며 경기를 마쳤다.

로베르트 모레노 임시감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 손흥민과 오현규가 공격 선봉을 맡고, 이강인 김봉수 이재성 황희찬이 미드필더진에 늘어섰다. 설영우 김민재 이한범 이태석이 포백을 꾸리고, 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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한국은 이날 경기 전반에만 3골, 후반에도 1골을 허용하며 속절없이 무너졌다. 유일한 득점은 후반 35분 터졌다. 이강인이 상대 박스 밖 우측 대각선 지점에서 골문 방향으로 올린 대각 크로스가 손흥민의 발끝을 스친 뒤 골망에 꽂혔다. 손흥민은 해당 득점으로 A매치 통산 58골을 기록했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

손흥민은 2010년 12월24일 아랍에미리트(UAE) 아부다비 바니야스 스타디움에서 열린 시리아와의 친선경기에서 후반 시작과 함께 김보경 대신 그라운드를 밟으며 A매치에 데뷔했다. 이후 줄곧 대표팀에서 활약하며 16년에 가까운 세월을 보냈다. 네 번의 월드컵과 네 번의 아시안컵을 소화했다. 손흥민은 앞서 2025년 10월 A매치 최다 출전 기록 1위로 올라섰다. 당시 홍명보 감독의 기록을 넘어서며 새로운 역사를 썼다.

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다음 과제는 한국 남자 선수 A매치 최다 득점 1위였다. 대표팀 데뷔골은 아시안컵에서 터졌다. 2011년 카타르 아시안컵 조별리그 당시 인도를 상대로 후반 36분 득점을 터트린 손흥민은 11번을 달고 그라운드에서 미소를 지었다. 이후 대표팀에서 여정을 이어온 손흥민은 50호골까지 13년의 시간이 걸렸다. 2024년 11월 북중미월드컵 아시아 3차 예선 쿠웨이트를 상대로 득점을 터트려 당시 역대 득점 2위였던 황선홍 감독과 동률을 이뤘다.

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이후 약 2년의 시간이 흘렀고, 손흥민은 다시 한국 축구 역사에 이름을 남겼다. 에콰도르전에서 프리킥으로 한 골을 추가하며 손흥민은 A매치 통산 57골, 역대 A매치 최다 득점 1위는 차범근 전 국가대표 감독(58골)의 기록에 한 골까지 따라붙었는데, 우루과이를 상대로 한 골을 추가했다. 58골 고지에 오른 손흥민은 이제 전설과 어깨를 나란히 하는 1위 자리까지 올라서게 됐다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com