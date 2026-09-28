얼마나 참혹한 평가인가..."우리가 준비한 것, 다 맞아 떨어져" 철저히 분석 당한 모레노호, '승장' 포를란 감독의 잔인한 평가[우루과이전 현장인터뷰]

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 포를란 우루과이 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]우루과이가 준비한 모든 것이 한국을 상대로 맞아떨어졌다. 전술적인 성공과 더부렁 대승을 거둔 디에고 포를란 감독은 미소를 지었다.

우루과이 대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과의 9~10월 A매치 두 번째 친선경기에서 4대1로 승리했다.

우루괴이가 먼저 첫 득점을 터트렸다. 한국 페널티 박스를 향한 침투 패스에 수비진이 일거에 무너졌다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 다윈 누녜스가 침착한 오른발 슛으로 골망을 갈랐다. 전반 27분 히오르히안 데 아라스카에타의 추가골이 터졌고, 전반 43분 김민재의 자책골로 전반을 0-3으로 마쳤다. 이미 기울어진 운동장에서 후반 대반전은 없었다. 몰아치던 것도 잠시, 후반 17분 누녜스에게 헤더로 네번째 골을 내줬다. 후반 35분 이강인의 크로스가 손흥민의 발끝에 스치며 만회골로 연결됐다.

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경기 후 기자회견에 참석한 포를란 감독은 "항상 승리는 큰 만족감을 준다. 굉장히 어려운 경기가 될 것이라 예상했다. 한국은 월드컵에 매번 나서는 세계적인 팀이다. 에콰도르전에 좋은 모습을 보여줬기에 쉽지 않은 경기가 될 것이라 봤다. 준비한대로 경기가 잘풀렸다. 선수들이 공격적으로 연계 플레이, 수비적으로 준비한 부분, 시간대별 경기 운영 등 다 잘 맞아 떨어졌다. 그렇기에 좋은 경기력을 보여줄 수 있었다. 크게 만족한다"고 했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 포를란 감독과 모레노 감독이 인사를 나누고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

포를란 감독은 한국에서 우루과이 대표팀 감독으로서의 첫 승을 기록한 점에 대해서는 "2002년 월드컵 당시 득점을 기록하는 등 좋은 기억을 갖고 있다. 아시아에서 인도, 일본 등 여러 지역에서 좋은 시간을 보냈다. 좋은 축구들을 선보인다고 생각한다. 이곳에서 나의 감독 첫 승을 한 것도 만족스럽다. 직전 일본전은 우리에게 뼈아픈 패배였다. 경기 내용으로 보면 질 경기가 아니었다. 내가 부임하기 전 오랜 시간 동안 우루과이가 승리가 없었다. 잘 안 풀렸던 시기라고 본다. 못하지는 않았지만, 좋은 경기를 해도 득점이 터지지 않거나 승리로 이어지지 못하기도 했다. 월드컵에서도 우리가 어려움을 겪었다. 전반적으로 찬스를 만들고 득점으로 연결하는 효율성에서 부족했다. 일본전과 더불어 오늘 비로소 승리로 경기를 마무리해서 의미가 깊다"고 했다.

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한국의 약점보다는 이에 맞춘 우루과이 전술의 승리라고 평가했다. 포를란은 "한국에 대해서 어떤 약점이나, 파고들 부분을 보지는 않았다. 강팀이기에 한국전이 어려운 경기가 될 것이라 예상했다. 좋은 경기를 하고 2실점을 하며 패배했던 일본전을 개의치 않고 이번 경기 우리가 준비한대로 풀어나갔다. 압박을 잘하고 공을 잡아 컨트롤하는 경우가 많았다. 한국의 공격으로 우리가 로우 블록에서 상대하기도 했지만, 우리 선수들이 좋은 모습을 보여줬다. 내가 요구한 부분을 선수들이 잘 수행했기에 만족한다"고 했다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com