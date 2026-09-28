'전술천재' 모레노 어떡하나...'강호' 우루과이 강한 압박+간결한 플레이에 박살난 韓 수비, 불완전한 포백 충격 4실점에 약점 공개

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

Advertisement

Advertisement

[상암=스포츠조선 이현석 기자]견고할줄 알았던 모레노호 포백, 남미 강호 우루과이를 겪으며 약점이 드러났다.

대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 9~10월 A매치 두 번째 친선경기를 0-3으로 끌려가는 중이다.

로베르트 모레노 임시감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 손흥민과 오현규가 공격 선봉을 맡고, 이강인 김봉수 이재성 황희찬이 미드필더진에 늘어섰다. 설영우 김민재 이한범 이태석이 포백을 꾸리고, 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다.

Advertisement

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이한범이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

전반 초반 한국이 흐름을 주도하는 듯 보였다. 하프라인까지 수비라인을 끌어올리며, 우루과이를 위협했다. 반면 우루과이는 조금씩 압박의 강도를 올렸다. 전반 중반부터는 강한 압박 이후 간결하고 직선적인 플레이로 한국 수비를 파고들었다.

우루과이의 계획이 성과를 거뒀다. 에콰도르전 당시 무실점으로 경기를 마친 한국의 포백은 맥없이 뚫렸다. 전반 13분 낮은 위치에서 공을 뺏긴 후 전해진 패스가 이한범과 김민재 사이를 파고든 다르윈 누녜스에게 닿았고, 누녜스의 슈팅은 득점으로 이어졌다.

Advertisement

추가 실점도 연이어 나왔다. 전반 27분에는 상대 공격에 대한 대처가 미흡했다. 이를 놓치지 않은 우루과이의 한 방이 날카로웠다. 박스 정면에서 패스를 받은 아라스카에타, 압박은 없었다. 아라스카에타의 슈팅이 골문 구석을 정확하게 찔렀다. 수비의 안일한 대처, 김승규가 몸을 날렸으나 막지 못했다. 전반 43분에는 바렐라가 김민재의 수비 뒷공간을 뚫고 파고들어 순식간에 박스까지 전진했다. 이후 낮고 빠른 슈팅으로 골망을 흔들며 우루과이의 세 번째 득점을 책임졌다.

Advertisement

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

포백의 약점이 여실히 드러났다. 이날 경기 중원에 선발로 출전한 이재성과 김봉수 모두 수비에 특화된 자원은 아니다. 포백, 특히 2명의 중앙 미드필더가 중원을 커버하는 4-4-2의 특성상 중원과 수비의 틈을 파고드는 상대 공격을 저지하기 위해선 센터백의 적절한 전진과 중앙 미드필더의 수비 가담 등이 중요하다. 공수 밸런스를 잘 맞춰주는 것이 핵심이다.

Advertisement

하지만 이날 경기 첫 실점 과정에서 이한범의 전진 이후 공을 뺏겼고, 이로 인해 생긴 틈을 누녜스가 파고들어 실점을 허용했다. 중원에서도 맥없이 상대에게 위협적인 전진 패스를 허용하는 등 문제가 나왔다. 두 번째 실점 과정에선 중거리 슛을 차단하기 위한 적절한 압박이 이뤄지지 못했다. 모레노 감독은 후반 시작과 함께 자주 돌파를 허용한 왼쪽 수비의 구성을 김민재, 이태석에서 김태현, 조현택으로 바꾸며 변화를 시도했다. 전반보다는 안정감을 찾기는 했으나, 네 번째 실점 또한 좌측 수비가 뚫리며 올라온 크로스를 누녜스가 마무리해 골망을 흔들며 확실한 효과를 보지는 못했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

아직 색을 입히는 과정이기에 발생할 수 있는 문제지만, 포백을 천명한 모레노로서는 반드시 해결해야 할 과제이기도 하다. 더욱이 한국은 전문 수비형 미드필더, 4-4-2에서 수비에 특화된 자원이라고 볼 수 있는 국대급 선수도 다시 찾아서 검증해야 하는 현실이다. 이 문제를 어떤 방안으로 해결할 수 있을지도 중요할 전망이다.

Advertisement

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com