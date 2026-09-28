[현장인터뷰]'전반 삭제 축구→3골차 참사' 모레노 감독의 변 "전반에 문제점을 늦게 발견…후반에 득점 기회 살렸다면 역전할 수도 있었다"

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 답답한 표정으로 주심을 바라보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]안방에서 참패를 당한 대한민국 축구 A대표팀의 로베르트 모레노 임시감독이 팬들에게 공개 사과했다.

모레노 감독은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 A매치 친선경기에서 1대4로 패한 후 기자회견에 참석, "팬들께 사과하고 싶다. 경기장 가득 채우고 응원해준 팬들이 이런 결과를 받아들 이유가 없다. 우루과이 대표팀엔 축하 인사를 보내고 싶다. 상대는 슈팅수가 많지 않고 점유율도 더 높지 않았지만 4골을 넣었다"라고 소감을 말했다. 이어 "후반전에는 우리가 하고 싶은 게 더 잘 나타났다. 후반전엔 일대일이었다고 생각한다. 우리가 몇 차례 기회를 살렸다면 점수차를 좁힐 수 있었을 것"이라며 "우린 더 노력해야 한다. 오늘 결과가 좋지 않다고 모든 게 나빴다고 생각하지 않는다. 다만 앞으로 이런 결과가 나오지 않기를 바란다"라고 덧붙였다.

한국은 전반 13분 다윈 누녜스에게 선제실점한 한국은 전반 27분 히오르히안 데 아라스카에타, 43분 김민재의 자책골로 전반을 0-3으로 끌려갔다. 후반 17분 누녜스의 추가골로 0-4로 끌려갔고, 후반 35분 손흥민(LA FC)이 이강인(아틀레티코 마드리드)의 크로스를 만회골로 연결해 간신히 영패를 면했다. 지난 24일 첫번째 A매치 친선경기에서 에콰도르를 3대0으로 대파한 한국은 두 번째 경기에선 3골차로 패하는 굴욕을 겪었다.

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모레노 감독은 전후반 경기력이 달랐던 이유에 대해 "전술적인 조정이 가장 큰 이유였다. 전반전에 준비한 경기 운영 방식이 있었으나, 전반 도중 문제점을 조금 늦게 파악했다. 이미 점수차가 벌어진 상태였다. 선수 배치와 경기 운영 방식을 바꿨다"며 "원래 하프타임에 3명을 교체할 계획이었는데, 한 명이 다리 불편함을 호소해 추가 교체했다. 교체 선수들이 우리가 요구한 것을 잘 수행했다. 후반에 만든 득점 기회 중 하나를 살려 스코어 3-1, 3-2를 만들었다면, 역전의 가능성도 있었을 것이다. 감독 생활을 하면서 0-3으로 뒤지다 4-3으로 역전한 경험이 있지만, 오늘은 그렇게 하지 못했다. 팬들에게 그런 모습을 보이는 게 목표이자 바람이었다. 축구에선 이런 일이 일어날 수 있다. 다만 이런 패배가 반복되지 않도록 노력하겠다"라고 말했다.

컨디션 문제로 두 경기 연속 엔트리 제외된 미드필더 황인범(포르투)에 대해선 "다음 베네수엘라전(10월 2일)엔 뛸 수 있을 전망"이라고 출전을 예고했다. 이날 황인범과 함께 엔트리에서 빠진 미드필더 백승호(버밍엄시티)가 공격수 조규성(미트윌란)에 이어 부상으로 소집해제되면서 선수단엔 28명이 남았다. 대표팀은 "남은 경기 출전보다 회복이 필요한 상태다. 선수 보호 차원에서 소집해제 후 소속팀으로 복귀할 예정"이라고 설명했다. 대표팀은 29일 외박 및 휴식 후 30일 울산에서 재소집해 다음달 2일 베네수엘라전을 준비할 예정이다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 취재진을 향해 인사를 하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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다음은 로베르트 모레노 축구대표팀 임시감독 기자회견 전문

-경기 소감은

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가장 먼저 팬들께 사과하고 싶다. 경기장 가득 채우고 응원해준 팬들이 이런 결과를 받아들 이유가 없다. 우루과이에는 축하하고 싶다. 결국 상대는 슈팅수가 많지 않고 점유율도 더 높지 않았지만 4골을 넣었다. 우리가 어떤 점이 문제였는지 살펴봐야 할 것 같다. 후반전에는 우리가 하고 싶은 게 더 잘 나타났다. 후반전(스코어)엔 1-1이었다. 우리가 몇 차례 기회를 살렸다면 점수차를 좁힐 수 있을 것이다. 우린 더 노력해야 한다. 오늘 결과가 좋지 않다고 모든 게 나빴다고 생각하지 않는다. 앞으로 이런 결과가 나오지 않기를 바란다.

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-코치진이 어떤 과정을 통해서 오늘 패배를 극복할 계획인가

지난 경기에서 승리했을 때와 똑같은 과정을 거칠 것이다. 잘한 부분과 잘못된 부분을 살필 거다. 선수뿐 아니라 나 자신에 대해서도 마찬가지다. 어떤 부분을 개선해야 하는지 선수에게 설명할 것이다. 다음 경기를 빠르게 준비해야 한다. 고작 나흘 뒤 베네수엘라전이 열린다. 그 경기는 (패배를)털어낼 기회라고 생각한다. 대표팀이든, 클럽이든, 감독의 본질은 같다고 생각한다. 감독은 팬들을 행복하게 하고 싶은 사람이다. 승리한 에콰도르전보단 더 큰 의지를 갖고 선수들을 돕기 위해 노력하겠다.

-에콰도르전과 마찬가지로 전후반 경기력이 달랐는데. 어떤 점이 문제였나

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전술적인 조정이 가장 큰 이유였다. 전반전에 준비한 경기 운영 방식이 있었다. 전반 도중 문제점을 조금 늦게 파악했다. 점수차가 벌어진 상태였다. 선수 배치와 경기 운영 방식을 바꿨다. 원래 하프타임에 3명을 교체할 계획이었는데, 한 명이 다리 불편함을 호소해 추가 교체했다. 교체 선수들이 우리가 요구한 것을 잘 수행했다. 후반에 만든 득점 기회 중 하나를 살려 3-1, 3-2를 만들었다면, 역전의 가능성도 있었을 것이다. 감독 생활을 하면서 0-3으로 뒤지다 4대3으로 역전한 경험이 있지만, 오늘은 그렇게 하지 못했다. 팬들에게 그런 모습을 보이는 게 목표이자 바람이었다. 축구에선 이런 일이 일어날 수 있다. 반복되지 않도록 노력하겠다.

-구체적으로 전반에 어떤 문제가 있었는지 설명해달라

전반에 중앙 공간이 비어있었다. 상대 윙어를 끌어내리고 중앙에서 수월하게 빌드업 하려고 했다. 그게 제대로 이뤄지지 않았다. 상대가 압박을 잘했고 적극적으로 달려들었다. 우린 공 보다 앞쪽에 많은 선수를 배치했다. 그래서 공을 소유하는데 어려움을 겪었다. 공이 없을 땐 전환 과정에서 실점까지 했다. 후반엔 그 부분을 수정했다. 안정적으로 운영하려고 했다. 공보다 뒤에 많은 선수를 뒀다. 그래서 전반보다 나아졌다고 생각한다. 상대가 3-0으로 앞서서 전반보다 강도가 낮은 영향도 있었겠지만, 우리가 한 골 이상을 넣을 정도로 득점 기회가 많았다고 생각한다.

-공격적인 4-4-2 전술을 썼을 때 4-2-3-1 형태에 공략당했다. 4-4-2에 변화를 줄 생각은 있나

특정 포메이션을 고집하는 감독이 아니다. 경기 상황과 상대에 따라 달라질 수 밖에 없다. 상대보다 늘 우위에 있을 수 없고, 상대가 우위에 있다면 조정이 필요하다. 공격 시에느 오늘 다른 형태로 움직였다. 우리 축구척학과 우너칙은 확고하다. 유지되어야 한다. 계속 바꾼다면 선수에게 부정적인 메시지를 줄 수 있다.

-오늘 이강인이 부진했는데

선수 개인과 팀 전체를 봐야 한다고 생각한다. 팀 전체가 경기가 풀리지 않을 땐, 모든 선수가 우리가 요구하는 플레이 어려움을 겪을 수밖에 없다. 볼을 원활하게 전진시키지 못하면, 장점 발휘할 시간과 공간이 부족하다. 모든 선수가 최선을 다했다. 최선을 다하지 않은 선수는 한 명도 없었다. 그 부분이 중요하다. 같은 실수가 반복되지 않도록, 선수 장점이 잘 드러날 수 있도록 더 노력하겠다

-두 경기 연속 엔트리에 제외된 황인범의 상태는

세번째 경기에는 뛸 수 있을 전망이다.

-남은 2경기에 최대한 많은 선수를 활용할 계획인가

두 명의 선수가 빠지게 된다. 현재 28명이다. 가능한 모든 선수에게 출전 기회를 주고 싶다. 선수를 알아가는 과정에 있다. 선수들이 전달하는 개념을 얼마나 이해하고, 그걸 펼쳐보이는 게 실전이라고 생각한다. 새롭게 기회를 받은 선수도 좋은 모습을 보여줬다. 충분히 경기에 나설 수 있는 선수라고 판단했다. 대표팀 감독에겐 많은 정보를 확보해야 할 책임과 의무가 있다. 친선경기가 아닌 중요한 경기에 적절한 선수를 선택할 수 있기 때문이다.