중국과의 4강전...'U-20 월드컵 4강 주역' 배준호-이영준 '황금콤비' 믿어봐

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]금메달에 도전하는 이민성호의 '황금 루트'는 '2003년생 배준호(스토크시티)-이영준(그라스호퍼) 콤비'다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀이 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다. 한국은 25일 열린 8강전에서 베트남을 4대0으로 완파하고 4강에 올랐다. 이영준이 2골, 김지수(브렌트퍼드), 김명준(헹크)이 각각 1골을 터트렸다.

결승 길목에서 중국을 만난다. 만만치 않은 상대다. 중국은 지난 1월 사우디에서 열린 U-23(23세 이하) 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 당시 한국은 4위에 머물렀다. 준우승 멤버들에 장위닝, 우시, 주천제 등 '와일드카드'(24세 이상 선수)까지 포함된 중국은 28년 만의 4강 진출에 성공했다. 아시안게임이 남자축구에서 23세 이하로 연령 제한을 둔 이후에는 첫 4강행이다. 중국은 '역사상 최초로 아시안게임에서 남자축구가 남자농구와 성적에서 동률을 이뤘다'며 한껏 고무된 모습이다. 중국 남자농구는 4위에 그쳤다.

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강력한 수비를 바탕으로 한 안토니오 푸체 축구가 점점 무르익는 모습이다. 중국은 이번 대회 4경기에서 단 1골만을 내줬다. 태국전에서는 물러선 수비뿐만 아니라 전방 압박도 할 수 있다는 것을 보여줬다. 이민성 감독은 직접 중국-태국전을 지켜봤다. 한국으로선 중국의 수비를 어떻게 깨느냐가 결국 결승행의 관건이 될 전망이다.

키는 '배준호-이영준 콤비'가 쥐고 있다. 배준호는 설명이 필요없는 이번 대회의 에이스다. 등번호 10번을 단 그는 2선 전역을 오가며 이민성호의 공격을 이끌고 있다. 차출 문제로 21일에서야 대표팀에 합류한 이영준은 베트남전에서 멀티골을 쏘아올리며, 왜 이 감독이 그토록 기다렸는지를 제대로 보여줬다.

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배준호-이영준의 콤비네이션은 베트남전에서 가공할 위력을 발휘했다. 이영준이 합류한 지 얼마 되지 않았지만, 오랜 기간 함께한 듯했다. 둘은 U-20 대표 시절부터 호흡을 맞췄다. 2023년 U-20 월드컵에서는 4강 신화를 합작했다. '눈빛만 봐도 통한다'는 말이 딱이었다.

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섀도 스트라이커로 나선 배준호는 이영준이 최전방에 자리하자, '물 만난 고기'처럼 뛰었다. 이영준이 앞쪽에서 수비와 경합하며 공을 지켜주자, 그만큼 여유롭게 볼을 잡을 수 있었다. 배준호는 이영준이 내려오면, 그 뒷공간을 적극 공략했다. 특히 좌우 하프 스페이스를 활용하며 기회를 만들었다.

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무엇보다 볼을 전해주면, 빠져들어 가는 타이밍이 기가 막혔다. 배준호가 찔러주고 이영준이 슈팅을 때리고, 이영준이 내주면 배준호가 기회를 잡는 장면이 여러 차례 나왔다. 이영준은 연계가 장점인 타깃형 스트라이커다. 이같은 정교한 플레이는 상대 밀집 수비를 격파할 수 있는 최고의 해법이다. 이영준은 "준호와는 평소에도 자주 연락을 한다. '우리 언제 다시 함께하냐'고 항상 했는데 이번 대표팀에서 다시 만났다. 호흡은 자신 있다"고 웃었다.

나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com