"中서 스토킹 당했다!" 55세 러 명장 충격 고백! 직접 밝힌 황당 사연은

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[스포츠조선 박상경 기자] 레오니트 슬루츠키 전 감독이 중국 시절 스토킹을 당했다고 털어놓아 관심이 쏠린다.

슬루츠키 감독은 28일(한국시각) 러시아 현지 매체 인터뷰를 통해 당시 일화를 소개했다. 그는 "동계 전지훈련 기간 (그 여자가) 선수단 숙소에 함께 머물렀던 것 같다. 엘리베이터 문이 열릴 때도, 계단을 내려갈 때도, 버스에서 내릴 때도 항상 그녀가 앞에 있었다"며 "발렌타인데이 카드, 사진, 연애편지 같은 걸 잔뜩 보냈다. 몰래 쪽지를 건넨 일도 있었다"고 밝혔다. 이어 "처음엔 그냥 웃어 넘겼는데, 나중에는 너무 불안했다. 점점 무서워지기 시작했다. 샤워를 하러 화장실에 들어갈 때조차 그녀가 있는 것 같은 기분이 들었다"며 "구단 관계자에게 해당 사실을 털어놓았고, 코치가 그녀를 만나 이야기를 나눴다. 그녀는 중국어로 엄청나게 긴 편지를 써서 관계자에게 주고 눈물을 흘리며 호텔을 떠났다"고 덧붙였다. 해당 여성의 외모에 대한 질문을 받자 "좀 더 예뻤으면 좋았을텐데!"라고 답했다.

중국 텐센트는 '이 일화는 지난 1월 중국에도 전해진 바 있다. 당시 상하이 선화는 하이커우에서 동계훈련을 진행했고, 해당 여성은 상하이에 거주하는 30대 여성이었다'고 전했다.

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사진출처=텐센트

해당 여성은 구단 요구로 숙소를 떠나면서도 슬루츠키 감독에게 편지를 남겼다. 여성은 당시 자신과 만나 구단 요구를 전달한 카이후이창 코치에게 '슬루츠키 감독과 같은 비행기를 타고 이곳에 와서 같은 숙소에 묵었는데 정말 행복했다'며 '내가 귀찮게 하려 한 게 아니라는 걸 꼭 말해줬으면 좋겠다. 나는 슬루츠키 감독을 진심으로 좋아했고, 동계훈련 기간 가까이 보고 싶었을 뿐'이라고 주장했다. 이어 '슬루츠키 감독이 중국에 오기 전부터 좋아했다. 우리가 같은 도시 안에 있을거라 상상하지 못했는데, 그가 상하이 선화 감독을 맡았을 때 정말 기뻤다. 그래서 나는 남자친구를 사귀지 않았다'고 덧붙였다. 그러면서 '그저 기회가 될 때마다 그를 보고 싶었을 뿐이다. 이 메시지를 꼭 전달해달라'고 당부했다. 카이후이창 코치는 '슬루츠키 감독에게 해당 내용을 전달했다'는 댓글을 남겼다.

슬루츠키 감독은 러시아를 대표하는 감독 중 한 명이다. 러시아 프리미어리그 명문팀인 CSKA모스크바와 러시아 대표팀을 거쳐 2017년 헐시티(잉글랜드), 2018~2019년 비테세(네덜란드) 등 해외무대에서 지도자 생활을 한 바 있다. 2023년 12월 상하이 선화와 계약한 그는 2024~2025시즌 중국 슈퍼컵 2연패를 달성했으나, 지난 달 성적부진으로 경질됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com