외신 잔인한 팩트폭격! "한국, 에콰도르 잡고 들뜨더니 현실 직시"…죽 쒀서 우루과이 줬다

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국이 우루과이에게 대패를 당했다. 4실점 하면서 속절없이 무너졌다. 아틀레티코 마드리드에서 뛰는 이강인이 선발 출장한 경기였기에 스페인 현지에서도 관심을 가졌다.

스페인 엘 페리오디코는 28일(한국시각) '로베르트 모레노 감독의 데뷔전에서 에콰도르를 3-0으로 꺾으며 들떠 있던 한국이 우루과이를 상대로 다시 현실을 마주하게 됐다'며 '이강인과 동료들은 우루과이의 공격을 막아내지 못했다'고 보도했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

한국은 이날 서울월드컵 경기장에서 열린 우루과이와의 평가전에서 1-4로 패했다. 전반전에만 3골을 내주며 허술한 수비력을 드러냈다. 우루과이는 자신들이 의도한 방식대로 경기를 풀어나갔다. 높은 위치에서 압박했고, 수비적으로도 단단했다. 공을 소유하면서 빌드업해 나가려 했고, 공격에서도 좋은 움직임을 보였다.

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우루과이의 신임 감독 디에고 포를란은 지난 24일 일본에게 패배했던 아픔을 한국에게 승리하면서 지우는 데 성공했다. 우루과이 대표팀은 올해 단 한 경기도 이기지 못한 상태였다. 4무 2패를 기록하고 있었다. 한국이 우루과이의 자신감을 찾아주는 치료제가 됐다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

한국은 전반 13분 다르윈 누녜스에게 득점을 허용했다. 누녜스의 침투와 마무리 능력이 돋보였다. 그는 2024년 6월을 마지막으로 2년 넘게 골을 넣지 못하고 있었다. 15분 뒤에는 데 아라스카에타가 페널티지역 외곽에서 오른발 슈팅으로 두번째 골을 넣었다. 세번째는 김민재의 자책골이었다. 전진 수비 실패 이후 기예르모 바렐라를 쫓아가던 김민재가 공을 강하게 찼고, 그대로 한국의 골문 안으로 들어가고 말았다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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후반 17분에는 누녜스의 헤더 골까지 나왔다. 2년 동안 대표팀에서 골이 없었던 선수로 볼 수 없을 정도의 결정력이었다. 한국은 후반 35분 만회골을 넣었다. 이강인이 올린 크로스를 손흥민이 살짝 건드려 골로 연결했다. 이후 추가골은 나오지 않았다. 모레노 감독과 주장 손흥민, 그리고 이강인까지 고개를 숙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com