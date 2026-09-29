'리버풀 또 줄부상 악재인가' 이삭→각포, 연달아 부상→대표팀 소집 해제→리버풀 조기 합류..'각포 발목 통증, 부상 심각하지 않길…'

epa13261154 Cody Gakpo of the Netherlands scores the 1-1 goal during the UEFA Nations League match between the Netherlands and Germany at the Johan Cruijff ArenA, in Amsterdam, Netherlands, 24 September 2026. EPA/OLAF KRAAK

epa13266656 Cody Gakpo (L) of Netherlands and Kosta Nedeljkovic (R) of Serbia in action during the UEFA Nations League soccer match between Serbia and Netherlands in Belgrade, Serbia, 27 September 2026. EPA/ANDREJ CUKIC

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[스포츠조선 노주환 기자]네덜란드 축구 스타 코디 각포(리버풀)가 부상으로 대표팀에서 조기 소집 해제돼 소속 클럽으로 복귀하기로 했다.

네덜란드 대표팀 사령탑 사비 에르난데스 감독은 각포의 부상으로 고려해 대표팀 명단에서 제외했다고 네덜란드축구협회가 28일 밝혔다.

사비 감독은 각포의 발목 문제에 대해 우려했다. 네덜란드축구협회는 부상 부위 검사를 앞두고 리버풀의 의료진과 상의했다고 한다.

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축구협회는 "(각포의 부상 정도가)심각하다고 보지는 않는다. 발목 부위다. 정확한 결과는 모르지만 내일 정도에 알게 될 것이다. 부상이 너무 크지 않기를 바란다"고 전했다. 각포는 여러 논의 끝에 리버풀 클럽으로 돌아가 추가 검사를 받기로 결정했다.

Netherlands coach Xavi Hernandez talks to Cody Gakpo,during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Germany in Amsterdam, Netherlands, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

각포는 이번 A매치 주간에 네덜란드 대표로 차출돼 두 경기를 뛰었다. 독일전(1대1)에 이어 28일 세르비아와의 유럽네이션스리그 2라운드 원정 경기에 선발 출전했다가 전반 초반 사샤 루키치의 거친 태클에 걸려 넘어졌다. 경기 시작 17분 만에 반 포멀과 교체돼 나왔다. 네덜란드는 멕스 메이르딩크의 멀티골로 2대1 승리했다. 각포는 앞선 독일전에선 후반 추가시간에 환상적인 발리 동점골을 터트렸다.

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네덜란드는 이번 A매치 주간에 그리스전(10월 2일), 세르비아전(10월 5일)을 남겨두고 있다. 각포는 두 경기를 뛰지 못하고 대표팀을 떠났다.

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리버풀은 A매치 브레이크 이후 10월 12일 홈에서 선두 맨체스터 시티와 프리미어리그 홈 경기를 갖는다.

Sweden's forward #09 Alexander Isak eyes the ball during the UEFA Nations League Group B4 football match between Sweden and Romania in Solna, Sweden on September 25, 2026. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

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리버풀은 앞서 공격수 알렉산더 이삭이 부상으로 스웨덴 대표팀에서 조기 소집 해제된 후 클럽으로 합류했다. 리버풀은 27일 이삭의 대표팀 소집 해체 소식을 공개했다. 리버풀 구단은 "이삭은 경미한 부상으로 인해 대표팀 일정을 마치고 리버풀로 복귀한다. 그는 이번 A매치 휴식기에 남아 있는 스웨덴의 3경기에 출전하지 않을 예정이며, 이제 리버풀 AXA 트레이닝 센터에서 구단 의료진의 진단을 받게 될 것"이라고 설명했다. 이삭은 직전 루마니아전 후 경기 도중 상대 선수에게 밟혔던 발가락 상태에 대해 "보다시피 강하게 밟혔다. 축구를 해본 사람들은 통증이 가라앉기까지 몇 분 정도 걸린다는 것을 알겠지만, 괜찮다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com