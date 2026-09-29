'충격, 그들의 선수 욕심은 집요하다' 레알 마드리드, 재정규정 위반한 맨체스터 시티 '득점 머신' 홀란 영입 타진..'2034년 계약… 이미 홀란 미래는 불투명해졌다''

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Sunderland - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 20, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates after the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 거함 레알 마드리드가 맨체스터 시티의 약한 고리를 파고 들었다. EPL 재정 규정을 왕창 어긴 것으로 드러난 맨시티의 '득점 머신' 엘링 홀란을 영입하기 위해 바로 접촉을 시작한 것이다.

맨시티가 프리미어리그 재정 규칙 위반에 대해 유죄 판결을 받았다는 소식이 전해진 후, 레알 마드리드가 홀란의 대리인 측과 접촉한 것으로 알려졌다. 영국 매체 '풋볼 인사이더'의 보도에 따르면 레알 마드리드는 홀란을 향한 오랜 관심에 다시 불을 지필 준비가 돼 있으며, 홀란이 다른 잉글랜드 클럽으로의 이적을 받아들일지는 불분명하다고 전했다. 여기 다른 잉글랜드 클럽은 아스널을 말한다. 아스널도 홀란 영입에 지대한 관심을 갖고 있다.

최근 프리미어리그 독립 심의위원회는 프리미어리그 사무국이 기소한 115개의 재정 혐의 중 114개에 대해 맨시티 구단의 유죄를 인정했다. 이에 클럽은 법적 항소를 계획하고 있다고 밝혔다.

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Manchester City's Erling Haaland shoots during the English Premier League soccer match between Manchester City and Sunderland in Manchester, England, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

홀란은 맨시티와 2034년까지 계약되어 있음에도 불구하고 그의 미래는 이제 불투명해졌다는 해석이 나오고 있다.

풋볼 인사이더에 따르면 홀란과 맨시티의 계약에는 강등 관련 조항이 포함되어 있지는 않다고 한다. 따라서 레알 마드리드가 진정성을 갖고 홀란 영입을 제안할 의사가 있다면 맨시티의 평가액을 충족해야 할 것이다.

epa13267223 Norway's Erling Haaland celebrates scoring a goal during the UEFA Nations League soccer match between Norway and Portugal at Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, 27 September 2026. EPA/PAULO NOVAIS

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홀란은 이미 검증을 마친 '득점 머신'이다. 그는 이번 시즌에도 이미 5골로 득점 선두다. 그는 2022년 7월 독일 도르트문트에서 맨시티로 이적했다. 당시 이적료는 6000만유로였다. 당시 레알 마드리드와의 접촉이 있었다. 홀란은 레알이 아닌 맨시티를 선택했다. 레알 수뇌부는 홀란에 대한 미련을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 2000년생인 홀란의 현재 시장가치는 2억710만유로다. 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 함께 최고 가치 선수라고 보면 된다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com