'뻥축구'도 아닌 '막축구?' 전술천재 감독이라고 했는데, 보이지 않는 디테일

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김대식 기자]아직까지 로베르트 모레노 감독에게 기대했던 모습은 나오지 않고 있다.

모레토 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 '남미 강호' 우루과이와의 A매치 친선경기에서 전반에만 3골, 후반에 1골을 헌납한 끝에 1대4로 참패했다. 후반 막바지 손흥민(LA FC)이 한 골을 만회하며 영패는 간신히 면했다.

임시 감독이라고 해도, 모레노 감독 선임이 발표됐을 때, 축구 팬들이 기대하는 쪽은 전술이었다. 그동안 A대표팀에서 아쉬운 점이 많았던 전술적인 디테일을 보완해주길 바라는 팬들의 마음이었다. 스페인 국가대표팀을 잠시나마 이끌었고, 현재 세계 최고의 감독 중 하나인 루이스 엔리케를 보좌했을 당시, 두뇌 역할을 해왔다는 건 익히 알려진 사실.

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지난 에콰로드전은 준비할 수 있는 시간이 짧았기 때문에 평가 대상이 아니라고 해도, 우루과이전부터는 모레노 감독이 준비한 디테일들이 조금씩은 '티'가 나기 시작했어야 했다. 그러나 우루과이가 내려앉아 지킬 때, 한국은 별로 준비한 공격 디테일이 없어 보였다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이강인을 중심으로 삼자 패스를 연결하거나 이강인의 창의성을 살리는 주변 동료들의 움직임이 준비된 것처럼 보이지도 않았다. 오현규와 손흥민의 투톱을 살리기 위한 사전 작업이 원활하게 진행되는 것도 아니었다. 순간적으로 중원이나 측면에서 숫자 싸움을 가져가 우루과이를 흔들지도 못했다. 우루과이가 압박도 하지만 수비할 때는 내려서서 두줄 수비를 세운다는 건 익히 알려진 사실. 그런데 이를 뚫어내기 위해 어떤 전술적인 디테일을 준비하고 경기에 임했는지가 잘 드러나지 않았다. 공격적으로 좋았던 장면은 지공 장면보다는 한국이 공격에 실패한 후 다시 압박에 성공했을 때 많이 나왔다.

그래도 2경기를 통해 모레노 감독이 가져가려는 방향성은 보였다는 건 부정할 수 없다. 4-4-2 포메이션을 기반으로 11명의 선수들이 한몸처럼 움직이며, 공수 밸런스를 탄탄하게 유지하고, 공수 전환이 빠른 팀.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

하지만 큰 틀만 잡아주길 원했다면 모레노 감독을 선임할 이유가 없었다. 대외적으로 알려진 모레노 감독의 강점은 '전술가' 이기 때문이다. 남은 2경기에서는 모레노호의 디테일이 좋아지는 모습이 나올 필요가 있다.