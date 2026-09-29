'음바페가 빠지면 그가 해결사' 9명 로테이션→올리세 원맨쇼 결승골! 프랑스, 벨기에 원정 1-0 승..'지단 감독 2연승 휘파람'

France's midfielder #11 Michael Olise celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Nations League Group A1 football match between Belgium and France at King Baudouin Stadium in Brussels on September 28, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

France's midfielder #11 Michael Olise (R) controls the ball in front of Belgium's defender #05 Maxim De Cuyper (L) during the UEFA Nations League Group A1 football match between Belgium and France at King Baudouin Stadium in Brussels on September 28, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

France's head coach Zinedine Zidane looks on during the UEFA Nations League Group A1 football match between Belgium and France at King Baudouin Stadium in Brussels on September 28, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스가 에이스 킬리안 음바페(레알 마드리드) 없이도 연승을 이어갔다. 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)가 해결사로 나섰다.

올리세의 결승골로 프랑스가 벨기에를 꺾고 승리를 거두며, 지네딘 지단 감독은 2연승을 달성했다.

프랑스 축구 대표팀은 29일(한국시각) 벨기에 브뤼셀 킹 보두앵 스타디움에서 벌어진 벨기에와의 유럽네이션스리그 2라운드 원정 경기서 1대0 승리했다.

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프랑스 대표팀 감독 부임 후 두 번째 경기를 지휘한 지단 감독은 직전 튀르키예전 1대0 승리 당시 라인업에서 9명을 교체했다. 벨기에의 촘촘한 수비에 고전한 프랑스는 결승골을 뽑기 위해 결국 교체 카드를 활용했다.

France's midfielder #11 Michael Olise (R) passes the ball in front of Belgium's defender #05 Maxim De Cuyper (L) during the UEFA Nations League Group A1 football match between Belgium and France at King Baudouin Stadium in Brussels on September 28, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

후반 23분부터 우스만 뎀벨레, 라얀 셰르키, 올리세가 차례로 조커로 투입됐다. 후반 43분 결승골이 터졌다. 용병술이 적중했다. 올리세와 셰르키가 합작했다.

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올리세는 진영 내에서 어깨로 공을 잡아낸 뒤 질주를 시작했다. 빠르게 치고 올라가 수비수를 따돌린 후 벨기에 골문 구석으로 차 넣었다.

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이날 프랑스는 주 득점원 음바페가 직전 튀르키예전에서 무릎을 다쳐 명단에서 제외됐다. 프랑스는 기회를 득점으로 연결하는 데 어려움을 겪었다.

France's midfielder #11 Michael Olise (2ndR) is congratulated by teammates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League Group A1 football match between Belgium and France at King Baudouin Stadium in Brussels on September 28, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A1 - Belgium v France - King Baudouin Stadium, Brussels, Belgium - September 28, 2026 France coach Zinedine Zidane talks to Rayan Cherki REUTERS/Omar Havana

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대신 데지레 두에가 프랑스에서 가장 눈에 띄는 활약을 펼쳤지만 골결정력이 부족했다. 5번의 슈팅 중 하나가 골대를 맞고 나오는 등 부정확했다.

벨기에의 윙어 미카 고츠와 도디 루케바키오는 위협적이었으나 경험이 부족한 프랑스 수비진을 상대로 득점하지 못했다.

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프랑스의 다음 상대는 이탈리아이고, 벨기에는 튀르키예와 대결한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com