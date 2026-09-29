'무려 4골, 이게 얼마만이야' 돌아온 만치니 감독의 이탈리아, 튀르키예 원정 4-1 대승..'분위기 전환 성공, 다음 상대는 프랑스'

Italy's Pio Esposito, left, celebrates with Sebastiano Esposito after scoring his side's fourth goal during the UEFA Nations League soccer match between Turkey and Italy in Bursa, Turkey, Monday, Sept. 28, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)

Italy's head coach Roberto Mancini (R) speaks to Italy's forward #17 Nicolo Cambiaghi during the UEFA Nations League football match (League A, Group A1) between Turkey and Italy at the Ataturk Sports Complex Matl? Stadium in Bursa on September 28, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]무려 4골을 터트렸다. 이탈리아 축구가 모처럼 제대로 터졌다. 직전 벨기에전 패배를 딛고 로베르토 만치니 감독이 두 번째 임기 첫 승을 거뒀다. 튀르키예를 상대로 3골차 승리를 거두며 역대 14번의 맞대결 동안 무패 기록을 이어갔다.

이탈리아는 29일(한국시각) 튀르키예 부르사 부르사 부유크세히르 벨레디예 스타디움에서 벌어진 튀르키예와의 유럽네이션스리그 2라운드 원정 경기서 4대1 대승했다. 전반 3골을 터트린 이탈리아는 경기가 술술 풀렸다.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A1 - Turkey v Italy - Bursa Ataturk Stadium, Bursa, Turkey - September 28, 2026 Italy's Sandro Tonali celebrates after Francesco Pio Esposito scores their fourth goal REUTERS/Murad Sezer TPX IMAGES OF THE DAY

epa13269352 Alessandro Bastoni (C) of Italy celebrates with teammates after scoring the 0-1 lead during the UEFA Nations League soccer match between Turkey and Italy in Bursa, Turkey, 28 September 2026. EPA/STRINGER

경기 시작 9분 만에 코너킥 상황에서 이탈리아의 선제골이 터졌다. 문전 혼전 상황에서 알레산드로 바스토니가 차 넣었다. 기선을 제압한 이탈리아는 전반전 압도했다. 전반 22분 두번째 골을 넣었다. 환상적인 원터치 패스 전개로 마이클 카요데에게 공이 전달되었고, 카요데의 슛은 상대 골키퍼 바인디르에게 막혔지만 다비데 프라테시가 달려들어 밀어 넣었다.

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Soccer Football - UEFA Nations League - Group A1 - Turkey v Italy - Bursa Ataturk Stadium, Bursa, Turkey - September 28, 2026 Italy's Michael Kayode celebrates scoring their third goal REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

이탈리아는 5분 후 카요데가 세번째 골을 터트렸다. 에스포지토가 카요데에게 공을 건넸고, 카요데가 낮고 강한 슛으로 골망을 흔들며 A매치 데뷔전서 첫 골 맛을 봤다.

전반을 0-3으로 마친 홈팀 튀르키예는 후반 파상공세를 퍼부었다. 볼점유율을 높게 가져갔고, 전체 라인을 올려 쉼없이 공격했다. 후반 시작 2분 만에 튀르키예의 만회골이 나왔다. 오구즈 아이딘의 크로스를 바리슈 일마즈가 밀어 넣어 1-3으로 추격했다.

Italy's Pio Esposito celebrates after scoring his side's fourth goal during the UEFA Nations League soccer match between Turkey and Italy in Bursa, Turkey, Monday, Sept. 28, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)

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하지만 튀르키예는 상승세에 다시 이탈리아가 네번째 골로 응수했다. 후반 5분, 산드로 토날리의 감아차기 슛이 골대를 맞고 나왔고, 에스포지토가 리바운드된 공을 헤더로 마무리했다.

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이후 튀르키예는 추가골 찬스를 만들었지만 골로 마무리하지 못했다. 케렘 아크튀르코글루와 아르다 귈러의 슛이 골대를 외면했다.

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유로2020 우승 사령탑인 만치니 감독은 대표팀 복귀 2경기 만에 승리했다. 직전 벨기에전에선 0대2로 졌다. 이탈리아는 튀르키예 상대로 모처럼 대승을 거두며 분위기 전환에 성공했다.

이탈리아의 다음 상대는 프랑스다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com