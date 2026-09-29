일본 극장승 초대형 논란, "우리 PK인줄, 심판 존중 부족해" 사령탑 불만 폭발

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]일본은 논란의 페널티킥 판정 속 겨우 승리했다.

일본은 28일 일본 히로시마의 에디온 피스 윙 히로시마에서 열린 베네수엘라와의 A매치 친선 경기에서 2대1로 승리했다. 우루과이전 3대1 승리에 이어 2연승을 달린 일본이다.

일본은 후반 시작과 함께 실점을 허용했다. 루이스 발도가 왼쪽에서 치고 달리면서 일본 수비를 혼자 무력화한 뒤에 중앙으로 볼을 넘겨줬다. 반대편에 있던 케빈 켈시가 절묘하게 돌려놓으면서 선제골을 터트렸다

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하지만 일본은 곧바로 동점골을 터트렸다. 후반 4분 중앙에서 볼을 끊어낸 뒤에 침착하게 볼을 전개했다. 왼쪽에서 이토 준야가 우에다 아야세를 향해 환상적인 크로스를 넣어주자 우에다가 넘어지면서 마무리했다.

논란의 장면은 후반 막판에 나왔다. 1-1로 팽팽하던 후반 추가시간 1분 베네수엘라가 역습을 시도했다. 헤수스 라미레즈가 절묘하게 침투해 일본 페널티박스까지 진입했다. 수비수를 속이기 위해 접은 라미레즈는 돌파하는 과정에서 스즈키 준노스케 발에 명확하게 걸려 넘어졌다. 주심은 잠시 고민하더니 페널티킥을 선언했다.

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하지만 이후 주심은 온필드 리뷰를 진행했다. 베네수엘라가 역습에 나서기 전에 쿠보 타케후사가 페널티박스 안에서 걸러 넘어졌기 때문에 주심의 최종 판정은 일본의 페널티킥이었다. 베네수엘라 선수들은 격하게 항의했다. 승부에 결정적인 영향을 줄 수 있는 판정이었기 때문이다. 논란의 페널티킥에서 우에다 아야세가 키커로 나서서 역전 결승골을 터트리면서 일본이 승리를 차지할 수 있었다.

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epa13268492 Venezuela?s head coach Oswaldo Vizcarrondo (C) sings the national anthem before a friendly soccer match between Japan and Venezuela in Hiroshima, Hiroshima Prefecture, western Japan, 28 September 2026. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

베네수엘라 선수들은 경기 후에도 주심에게 다가가 격하게 항의했다. 일반적으로 경기가 끝나면 양 팀 선수들이 악수와 포옹을 나누면서 인사를 하며 퇴장하지만 베네수엘라 선수들이 심판을 향해 불만을 쏟아내 그런 장면을 찾아보기 힘들었다. 벤치에 있는 선수들까지 달려가 주심에게 항의했다.

오스왈도 비스카론도 베네수엘라 감독은 "매우 놀랐다. (처음에는) 우리 쪽의 페널티킥이 될 줄 알았다. 우리가 판정에 대해 할 수 있는 것은 아무것도 없다. 우리도 기계가 아니기 때문에 감정적인 부분에 크게 영향을 받는다. 심판의 판정은 우리에 대한 존중이 부족하다고 느꼈다"며 불만을 토로했다.