'일본엔 1-3 졌는데 韓 4-1 꺾었다' 日, 대한민국 '역대급 졸전'에 깜짝…'만회골이 전부, 실력 차이 보여줬다'

아쉬운 이강인 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 이강인이 슛을 한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28 hama@yna.co.kr(끝)

추가골 허용, 아쉬워하는 이강인-김민재 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 김민재와 이강인이 우루과이 히오르히안 데 아라스카에타에게 추가골을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28 hama@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국-우루과이전 결과에 깜짝 놀랐다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 '남미 강호' 우루과이와의 친선경기에서 1대4로 완패했다. 모레노 감독은 출범 단 두 경기 만에 '역대급 졸전'을 펼치며 고개를 숙였다.

한국은 4-4-2 전술을 활용했다. 손흥민(LA FC) 과 오현규(베식타시)가 투톱으로 나섰다. 황희찬(샬케) 이재성(마인츠) 김봉수(대전) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 중원을 조율했다. 포백엔 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 김민재(바이에른 뮌헨) 이태석(빈)이 자리했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

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한국은 전반 13분 다윈 누녜스에게 선제 실점하며 리드를 내줬다. 전반 27분엔 히오르히안 데 아라스카에타에게 추가골을 허용했다. 여기에 전반 43분 김민재의 자책골로 흔들렸다. 우루과이는 후반 17분 누녜스의 쐐기골로 사실상 승패를 갈랐다. 한국은 후반 35분 만회골을 꽂아 넣었지만, 경기를 뒤집지 못했다.

아쉬운 손흥민 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 손흥민이 슛을 한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28 hama@yna.co.kr(끝)

일본 언론 '닛칸스포츠'는 '한국이 홈에서 우루과이에 1대4로 졌다. 통산 전적에선 1승2무8패다. 한국은 모레노 감독 첫 경기에선 에콰도르를 상대로 3대0 승리를 챙겼다. 하지만 두 번째 경기에선 실력 차이를 보여줬다. 한국은 경기 막판 만회골을 넣었지만 그게 전부였다. 우루과이는 지난 24일 일본에 1대3으로 졌지만, 한국을 상대로 4대1로 크게 이겼다. 디에고 포를란 감독 취임 두 경기 만에 승리를 기록했다'고 보도했다. 일본은 지난 24일 홈에서 우루과이를 상대로 3대1 승리를 챙겼다. 경기 종료 직전 두 골을 넣으며 승리를 거머쥐었다.

어두운 표정의 모레노 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 4대1로 경기 종료 직전 어두운 표정을 짓고 있다. 2026.9.28 hama@yna.co.kr(끝)

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한편, 경기 뒤 모레노 감독은 "가장 먼저 팬들께 사과하고 싶다. 경기장 가득 채우고 응원해준 팬들이 이런 결과를 받아들 이유가 없다. 우루과이에는 축하하고 싶다. 결국 상대는 슈팅수가 많지 않고 점유율도 더 높지 않았지만 4골을 넣었다. 우리가 어떤 점이 문제였는지 살펴봐야 할 것 같다. 후반전에는 우리가 하고 싶은 게 더 잘 나타났다. 후반전(스코어)엔 1-1이었다. 우리가 몇 차례 기회를 살렸다면 점수차를 좁힐 수 있을 것이다. 우린 더 노력해야 한다. 오늘 결과가 좋지 않다고 모든 게 나빴다고 생각하지 않는다. 앞으로 이런 결과가 나오지 않기를 바란다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com