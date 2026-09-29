[오피셜]'부상도 아닌데 대표팀 소집 해제 조치' 日 차세대 에이스 사토, 발렌시아 조기 복귀..'모리야스 감독, 클럽으로 돌아가 새 감독에게 어필하라'

epa13268488 Japan?s Ryunosuke Sato (L) in action against Venezuela?s Luis Balbo during a friendly soccer match between Japan and Venezuela in Hiroshima, Hiroshima Prefecture, western Japan, 28 September 2026. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

epa13191295 Valencia CF's Ryunosuke Sato (L) in action against Real Betis' Junior Firpo during the Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and Real Betis, in Valencia, Spain, 25 August 2026. EPA/MANUEL BRUQUE

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 대표팀의 차세대 주자로 꼽히는 미드필더 사토 류노스케(발렌시아)가 대표팀 소집 도중 소속 클럽으로 조기 복귀하게 됐다. 이유가 부상이 아니다. 모리야스 하지메 감독이 사토의 클럽 내 상황을 고려해 일찍 복귀하도록 조치한 것이다.

일본축구협회는 28일 일본 히로시마에서 벌어진 베네수엘라와의 친선경기 직후 사토의 대표팀 소집 해제를 알렸다. 일본은 베네수엘라를 상대로 우에다 아야세(릴)의 멀티골로 2대1 역전승했다. 일본은 이번 A매치 기간 중 우루과이(3대1 승)에 이어 베네수엘라까지 연속으로 제압했다.

Barcelona's French defender #23 Jules Kounde fights for the ball with Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

사토는 베네수엘라전에서 공격형 미드필더로 선발 출전해 전반만 뛰었다. 사토는 경기 후 인터뷰에서 "부상이 아니다. 몸에는 전혀 문제가 없다. 모리야스 감독이 소속 클럽에 어필하는 게 중요하다고 얘기해주었다. 향후 대표팀을 위해서도 선수 본인을 위해서도 그게 중요하다고 조언했다. 나도 (그 얘기를 듣고) 인정했다. 가서 열심히 하고 싶다"고 말했다.

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사토는 이번 여름, J리그 FC도쿄에서 스페인 발렌시아로 이적했다. 그런데 발렌시아의 개막 초반 상황이 안 좋다. 그를 영입한 카를로스 코르베란 감독이 조기 경질됐다. 최근 멕시코 출신으로 전 일본 대표팀 사령탑을 지낸 하비에르 아기레 감독이 '소방수'로 부임했다. 아기레 감독은 과거 레알 마요르카 시절 한국 국가대표 미드필더 이강인(아틀레티코 마드리드)을 성장시킨 베테랑 지도자다.

Japan head coach Hajime Moriyasu smiles during a news conference in Tokyo, Friday, July 24, 2026, following the JFA's announcement that Moriyasu will remain in charge through the 2027 Asian Cup before being succeeded by Go Oiwa. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

모리야스 감독은 사토가 일찍 발렌시아에 합류해 새 감독 아기레에게 좋은 인상을 주도록 배려해준 것이다. 발렌시아 팀내 주전 경쟁까지 고려한 것이다.

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사토는 시즌 초반 선발 기회를 잡았지만 발렌시아가 위기를 맞으면서 출전 시간이 줄었다. 급기야 새로운 감독까지 부임한 상황이라 팀내 입지가 흔들리고 있다. 사토는 아직 라리가 무대에서 공격포인트가 없다.

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epa13268400 Mexican Javier Aguirre speaks during his presentation as Valencia FC's new head coach in Valencia, Spain, 28 September 2026. EPA/Biel Alino

사토는 2026년 U-23 아시안컵에서 대회 최우수선수와 득점왕을 동시에 차지하며 일본의 차세대 에이스로 주목받았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com