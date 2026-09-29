손흥민 한국 있는데 초유의 충격 경질..."슈퍼스타 SON 데리고 역습 축구" 美매체 이유 폭로

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]마크 도스 산토스 감독의 재미없는 축구가 경질의 이유였다.

LAFC는 28일(이하 한국시각) 마크 도스 산토스 감독을 전격 경질했다. 구단은 '심사숙고 끝에 도스 산토스 감독과의 결별을 결정했다'며 '새로운 정식 감독 선임 작업을 시작하는 대로 임시 코칭스태프 운영 계획에 대한 소식을 추후 공지할 예정'이라고 전했다.

미국 디 애슬래틱은 후속 보도를 통해 '스티브 체룬돌로 감독 체제에서 지난 몇 년간 수비 지향적인 공격 멘탈리티에 대한 타당한 비판들이 점차 터져 나왔다. 2025년 말 그가 떠나면서, LAFC에는 스타일을 재정비하고 더 매력적인 공격 축구로 성공을 이어갈 기회가 주어졌다'며 LAFC는 공격 축구를 위해 도스 산토스 감독을 선임했다고 언급했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

하지만 도스 산토스 감독이 보여준 축구는 절대로 공격 축구가 아니었다. 매체는 '불행히도 도스 산토스 시대는 창의적인 활기를 희생하고 수비적 안정성을 택했다는 점에서 이전과 다를 바 없었을 뿐만 아니라, 그의 지도 아래 팀은 역습 플레이에 더욱 의존하는 양상을 보였다. 바로 이 점이, 일요일 밤 LAFC가 팀 역사상 짧은 역사 속에서 처음으로 시즌 중반 감독 경질을 단행한 가장 큰 이유였다. 하지만 감독 교체를 촉발한 계기는 결과 그 이상이었으며, 의미 있는 전술적 개선의 조짐이 거의 보이지 않는 상황에서 변화는 불가피했다'고 분석했다.

LAFC의 공격 지표와 스타일은 통계적으로 처참했다. 디 애슬래틱은 'LAFC는 올해 공격 지표가 평이한 수준(득점 15위, 기대 득점 14위)이지만, 공격 스타일 지표는 좋지 못하다. 평균 점유율 24위, 수비적 행동당 패스 횟수(PPDA) 26위를 기록 중이다. 이는 팀이 점유율을 내주고, 수비 라인을 깊게 내린 뒤 역습을 노린다는 것을 뜻하는 전문 용어들이다. 이것은 리그 최고 수준의 선수 중 한 명인 데니스 부앙가와 세계적인 스타 손흥민을 보유한 팀의 야망에 비추어 볼 때 결코 충분하지 않다. 부앙가는 지난 4시즌 동안 믿을 수 없을 정도로 꾸준한 득점 행진을 이어가며 14골 8도움을 기록 중이지만, 손흥민은 단 6골(도움 13개로 공동 선두)에 그치고 있다'고 언급했다.

AFP연합뉴스

이어 '티모시 틸만, 마크 델가도, 마티외 슈아니에르로 구성된 미드필진은 더 주도적으로 경기를 운영해야 마땅하다. 하지만 이들이 함께 선발로 나선 것은 단 6경기에 불과하다. 선발 명단에는 수비형 미드필더나 레프트백 자리에 센터백 에디 세구라가 기용되는 일이 다반사였다. 이는 수비적이고 보수적인 사고방식을 여실히 보여주는 지표이며, 팬들과 이번 주말 프런트 오피스를 지치게 만든 원인'이라며 도스 산토스 감독이 스스로 경질을 초래했다고 분석했다.

Advertisement

LAFC는 당분간 임시 감독 체제로 시즌을 운영할 계획이지만 정규 리그는 이제 6경기밖에 남지 않았다. 플레이오프가 시작되기 전에 새 감독을 선임해야 우승 도전이라도 제대로 해볼 수 있을 것이다. 아직까지는 새 사령탑에 대한 윤곽이 전혀 드러나지 않고 있다.